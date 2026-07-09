Presentación de edición especial de Feel USA Freedom 250

Se trata de un festival de acceso libre y gratuito pensado para toda la familia que se extenderá de 16:00 a 20:00 en el Puerto de Asunción (Avda. Stella Marys c/ Río Blanco).

La temática se centrará en la libertad, la historia y la innovación, de acuerdo a la explicación de los organizadores quienes enfatizaron que podrán participar familias, jóvenes y niños para que “puedan vivir de cerca el espíritu norteamericano en un año de profunda significación histórica”.

Habrá stands con espacios interactivos y muestras visuales que recorrerán los hitos más importantes de los 250 años de historia de los EE. UU., sus valores democráticos y su evolución cultural.

También una feria gastronómica que recreará los clásicos de la cocina americana (bagels, pizzas, cheesecakes y donas) y propuestas contemporáneas más populares.

Asimismo talleres interactivos de robótica, ciencia y tecnología (STEM). Los organizadores prometieron varias sorpresas entre ellas el sorteo de dos pasajes a los Estados Unidos y el cierre con fuegos artificiales.