Sociales
09 de julio de 2026 a la - 01:00

Presentación de edición especial de Feel USA Freedom 250

Carson Villalba, director Ejecutivo del CCPA; Suemayah Abu-Douleh, directora de Diplomacia Pública de la embajada de los Estados Unidos; Mónica Thompson, presidenta del CCPA y Emilia Cárdenas en la presentacion de Feel USA Freedom 250 que será en el Puerto de Asuncion
Carson Villalba, director Ejecutivo del CCPA; Suemayah Abu-Douleh, directora de Diplomacia Pública de la embajada de los Estados Unidos; Mónica Thompson, presidenta del CCPA y Emilia Cárdenas en la presentacion de Feel USA Freedom 250 que será en el Puerto de Asunción.Marta Escurra

Durante un desayuno de trabajo el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) presentó la actividad Feel USA Freedom 250 prevista para el sábado 18 de julio próximo.

Por Marta Escurra

Se trata de un festival de acceso libre y gratuito pensado para toda la familia que se extenderá de 16:00 a 20:00 en el Puerto de Asunción (Avda. Stella Marys c/ Río Blanco).

Dos mujeres sonrientes, una con abrigo marrón y la otra en atuendo blanco, posan en un entorno moderno frente a una pantalla del evento.
Jazmín Ramírez y Suemayah Abu-Douleh.

La temática se centrará en la libertad, la historia y la innovación, de acuerdo a la explicación de los organizadores quienes enfatizaron que podrán participar familias, jóvenes y niños para que “puedan vivir de cerca el espíritu norteamericano en un año de profunda significación histórica”.

Marlene Sautu y Emilia Cárdenasen la presentacion de Feel USA Freedom 250 que será en el Puerto de Asuncion
Marlene Sautu y Emilia Cárdenas.

Habrá stands con espacios interactivos y muestras visuales que recorrerán los hitos más importantes de los 250 años de historia de los EE. UU., sus valores democráticos y su evolución cultural.

Carson Villalba, Director Ejecutivo del CCPA y Mónica Thompson, presidenta del CCPA en la presentacion de Feel USA Freedom 250 que será en el Puerto de Asuncion
Carson Villalba, Director Ejecutivo del CCPA y Mónica Thompson, presidenta del CCPA.

También una feria gastronómica que recreará los clásicos de la cocina americana (bagels, pizzas, cheesecakes y donas) y propuestas contemporáneas más populares.

Fabrizzio Zucchini, Coordinador de los American Spaces y Graciela Meza, Coordinadora del Dpto. Cultural del CCPA en la presentacion de Feel USA Freedom 250 que será en el Puerto de Asuncion
Fabrizzio Zucchini, Coordinador de los American Spaces y Graciela Meza, Coordinadora del Dpto. Cultural del CCPA.

Asimismo talleres interactivos de robótica, ciencia y tecnología (STEM). Los organizadores prometieron varias sorpresas entre ellas el sorteo de dos pasajes a los Estados Unidos y el cierre con fuegos artificiales.