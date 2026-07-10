Sociales
10 de julio de 2026 a la - 01:00

Robert Wun deslumbró en París con una alta costura inspirada en la infancia

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El diseñador hongkonés presentó su colección “Childsplay” durante la Semana de la Alta Costura de París otoño/invierno 2026-2027, una propuesta donde la imaginación, la memoria y la creatividad de la infancia se transformaron en piezas de gran impacto visual. Con siluetas esculturales, detalles artesanales y una puesta teatral, Wun reafirmó su mirada única dentro de la moda internacional.

Por ABC Color
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