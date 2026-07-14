Sociales
14 de julio de 2026 a la - 01:00

Banco GNB acompañó tradicional San Juan del Colegio Cristo Rey

Cinco mujeres sonrientes en camisetas y sudaderas coloridas, en ambiente festivo con decoraciones deportivas y una mesa decorada.
Mili Céspedes, María Paz Barrios, Cecilia Santander, Sofía Rodas y Sofía Gómez. Silvio Rojas

En el Colegio Cristo Rey se llevó a cabo una nueva edición del tradicional San Juan, con el acompañamiento de Banco GNB Paraguay. La jornada reunió a familias, alumnos, autoridades e invitados especiales en un encuentro cargado de tradición, gastronomía típica, juegos y propuestas culturales que pusieron en valor una de las festividades más queridas de nuestro país.

Por ABC Color
Cuatro mujeres sonrientes, una con camiseta marrón, otra con negro y una más con camiseta blanca, rodeadas de decoraciones festivas.
Natalia Ortiz, Becky Benítez, Cinthia Basualdo y Tania Centurión.
Tres jóvenes sonrientes, uno en camiseta negra y dos en azul y negro, rodeados de decoraciones futbolísticas.
Ivo Cáceres, Edu Feltes y Augusto Pérez.
Jóvenes sonrientes, uno con camisa a rayas rosadas y otro con camiseta negra, en un salón decorado.
Maximiliano Benítez y Dana Ferreira.
Dos mujeres sonrientes con camisetas blancas, rodeadas de decoraciones de corazones, mientras un joven observa al fondo.
Valentina Giménez y Clara Fretes.
Cuatro adolescentes sonrientes, dos chicos a la izquierda y dos chicas a la derecha, decorados con corazones y guirnaldas.
Joaquín Marín, Mateo Riquelme, Luciana Palacini y Mariana Gelay.
Dos chicas sonríen, una con suéter azul oscuro y otra con sudadera blanca, en un ambiente de gimnasio con iluminación artificial.
Emma Campos y Fernanda Gutiérrez.
Joven con camiseta negra y otra con suéter blanco se abrazan sonriendo en un ambiente festivo interior, con mesas al fondo.
Alejandro Kanonnikoff y Alessa Pascottini.