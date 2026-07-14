Banco GNB acompañó tradicional San Juan del Colegio Cristo Rey

En el Colegio Cristo Rey se llevó a cabo una nueva edición del tradicional San Juan, con el acompañamiento de Banco GNB Paraguay. La jornada reunió a familias, alumnos, autoridades e invitados especiales en un encuentro cargado de tradición, gastronomía típica, juegos y propuestas culturales que pusieron en valor una de las festividades más queridas de nuestro país.