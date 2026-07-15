Sociales
15 de julio de 2026 a la - 01:00

La Fundación Société La France rindió homenaje a los héroes nacionales

Pierre-Christian Soccoja sonríe en traje azul y corbata a rayas, mientras otro hombre en traje negro con corbata roja lo acompaña ante el altar decorado.
Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia, y Enrique Estaque, presidente de la Fundación Société La France. Arcenio Acuña

En el marco de su aniversario institucional, la Fundación Société La France realizó una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción, en homenaje a los héroes de la patria. El acto reunió a representantes de la comunidad francesa en Paraguay, autoridades, cooperadores de la entidad, alumnos y representantes de instituciones amigas.

Por ABC Color
Hombre en uniforme militar con medallas, mujer de cabello rojo en traje oscuro, y hombre mayor con abrigo oscuro, en un ambiente ceremonial.
Ada De Noguera, Coronel DCEM Lelio Villalba y Viviano Noguera.
Cuatro adultos, uno con cabello gris y chaqueta oscura, otro con chaqueta negra, un tercero con abrigo de rayas y anteojos, y un hombre mayor con chaqueta negra, posando en un altar iluminado.
Margarita Yegros Marc, Maridel de Soljancic, María Celeste Osuna y el Dr. Osvaldo Real.
Dos hombres bien vestidos, uno en traje negro y corbata roja, y otro en abrigo azul y bufanda, frente a decoración floral.
Jean Normand y Edmund Suchet.
Josefina Torales con chaqueta negra, junto a un hombre canoso y una mujer con cinta nacional, en un entorno decorado florales.
Vivian Da Silva junto con José y Stella Duplan.
Tres hombres en una iglesia: uno con suéter negro, otro con abrigo y pañuelo, y el tercero con camisa blanca y saco gris, todos con cinta tricolor.
Édgar Barrail, Osvaldo Martínez Mora y Bernardo Vallet.
Dos hombres serios en trajes formales frente a un altar con ofrenda floral y decoraciones en el pecho.
Francisco Rojas y Juan Bautista Flores.
Mujer con chaqueta clara y bufanda naranja sonríe junto a oficial naval y hombre con traje azul en evento decorado con estatuas.
Estela Fernández, Tte C Maq Jorgelina Estela y Romain De Saulieu.