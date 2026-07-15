La Fundación Société La France rindió homenaje a los héroes nacionales

En el marco de su aniversario institucional, la Fundación Société La France realizó una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción, en homenaje a los héroes de la patria. El acto reunió a representantes de la comunidad francesa en Paraguay, autoridades, cooperadores de la entidad, alumnos y representantes de instituciones amigas.