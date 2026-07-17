Noche Zeta con caballos criollos en la Expo Paraguay 2026

En el espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay (ACCCP) en la , Zeta Banco reunió a clientes, ejecutivos, criadores y referentes del sector productivo en una nueva edición de la Noche Zeta. La velada incluyó un homenaje por el 50º aniversario de la asociación y la premiación de los grandes campeones de la raza criolla.