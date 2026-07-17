Sociales
17 de julio de 2026 a la - 01:00

Noche Zeta con caballos criollos en la Expo Paraguay 2026

Seis hombres posan en un evento de Zeta Banco, todos con camisas blancas y chalecos oscuros, bajo una pantalla iluminada con el logo 'zeta'.
Jorge Fracchia, Antonio Valda, Hugo Martínez, Patricio Garrett, Nicolás Klapp y Jorge Del Castillo.Pedro Gonzalez

En el espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay (ACCCP) en la , Zeta Banco reunió a clientes, ejecutivos, criadores y referentes del sector productivo en una nueva edición de la Noche Zeta. La velada incluyó un homenaje por el 50º aniversario de la asociación y la premiación de los grandes campeones de la raza criolla.

Por ABC Color
Mujer rubia en poncho beige y blusa blanca, junto a dos hombres en camisas blancas, en un entorno de luces colgantes.
Alexander Wismann, Gio Manzoni y Marco Mernes.
Mujer de cabello largo y oscuro con abrigo negro y sombrero claro sonríe, mientras sostiene a un niño con abrigo camuflado.
Elizabeth Velilla, Gabriela Maggi y Ray Granada.
Dos mujeres sonríen, una con chaqueta verde y jeans, otra con camisa blanca y pantalones claros, en un ambiente de mercado.
Fernanda y Belén Benítez.
Hombres con sombreros de ala ancha, una camisa de cuadros y otra negra, en un ambiente de restaurante, sosteniendo un teléfono y mirando a la cámara.
Junior Chileno y Omar Binder.
Tres hombres de pie en una calle, uno con camisa blanca y sombrero gris, otro en camiseta negra y el tercero con suéter negro y sonrisa.
Mateo Rothbacher, René Olmedo y José Coronel.
Mujer con abrigo marrón sonríe junto a hombre con pañuelo negro y otro con camiseta gris, en un entorno festivo y iluminado.
Agustina Vera, Federico Ferras y Ariel Schuartzman.
Dos hombres sonríen en un ambiente cálido, uno con camisa de cuadros y otro con camisa oscura, ambos con sombreros de ala ancha.
Rafael Nunez y Lucas Maronezi.
Mujer con blusa blanca y detalles negros sonríe junto a hombre de camisa negra en un ambiente festivo con luces colgantes.
Juan Pablo Romero y María Paz Velázquez.