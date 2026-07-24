Sociales
24 de julio de 2026 a la - 01:00

Asoconsular fortalece lazos diplomáticos

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Javier Bernardes, Maris Llorens, Carlos Jorge Biedermann y Fernando Fronciani.
Javier Bernárdez, Maris Llorens, Carlos Jorge Biedermann y Fernando Fronciani.Fernando Romero

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y cónsules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo.

Por Nadia Cano
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Marcelo Blanco, Walter Ismachowiez y Óscar Brelles.
Marcelo Blanco, Walter Ismachowiez y Óscar Brelles.
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Ángel Auad, Cecilia Lima, Esteban Morábito y Luis Boetter
Ángel Auad, Cecilia Lima, Esteban Morábito y Luis Boetter
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Mautaz Khatib y Mijail Meskin.
Mautaz Khatib y Mijail Meskin.
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Alice Ramírez y Jorgen Johansen.
Alice Ramírez y Jorgen Johansen.
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Aldo Vera, Hilda Rieder y Jorge Pappalardo.
Aldo Vera, Hilda Rieder y Jorge Pappalardo.
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y consules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo. En la foto Thomas Roh y Karsten Friedrichsen.
Thomas Roh y Karsten Friedrichsen.