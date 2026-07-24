Asoconsular fortalece lazos diplomáticos

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una Sesión de Honor con la presencia de destacadas autoridades nacionales y la participación activa de embajadores y cónsules, los miembros de la Asoconsular. Esta importante reunión institucional busca estrechar los lazos de cooperación bilateral, fortalecer la agenda diplomática conjunta y analizar diversos temas estratégicos orientados a optimizar la asistencia y la gestión consular en el país durante el actual período de trabajo.