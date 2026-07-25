Arte, diseño y patrimonio en MIRÁ ASU 2026

Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción.