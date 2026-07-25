Sociales
25 de julio de 2026 a la - 01:00

Arte, diseño y patrimonio en MIRÁ ASU 2026

Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Fred Breede, Elizabeth Castro, Óscar Costa y Martín Vera.
Fred Breede, Elizabeth Castro, Óscar Costa y Martín Vera.Fernando Romero

Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción.

Por Nadia Cano
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. MIRÁ ASU 2026 se realizará en la Casa Ardissone.
MIRÁ ASU 2026 se realizará en la Casa Ardissone.
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Adriana Almada y Roque Ardossone.
Adriana Almada y Roque Ardissone.
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Esperanza Mayor Mayor y Ana Von Horoch.
Esperanza Mayor Mayor y Ana Von Horoch.
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Patricia Viñales y Carlos Fontenele.
Patricia Viñales y Carlos Fontenele.
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Lilian Ojeda, Osvaldo Salerno, Sara Hopper y María Ayala
Lilian Ojeda, Osvaldo Salerno, Sara Hopper y María Ayala
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Óscar Mallwitz, Santiago Cano y Santiago Cuenca.
Óscar Mallwitz, Santiago Cano y Santiago Cuenca.
Con la presencia de referentes del sector creativo y gestores culturales, se llevó a cabo el Open House y la presentación oficial de MIRÁ ASU 2026 en la Casa Ardissone. El encuentro permitió adelantar los detalles de la primera edición en Paraguay de esta plataforma de arte y diseño, originada en Bolivia. Del diez al veintidós de noviembre, el evento reunirá exposiciones, arquitectura, moda y experiencias inmersivas con el propósito de impulsar el talento nacional y activar edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Asunción. En la foto Violeta Pérez, Claudia Hurtado y Paola Justiniano.
Violeta Pérez, Claudia Hurtado y Paola Justiniano.