“Una relación tricolor” entre Paraguay y Francia

La residencia de Francia “Villa Palmeral”, fue el escenario de la presentación del libro Una relación Tricolor: relaciones entre Paraguay y Francia, escrito por el historiador Herib Caballero Campos y editado bajo el auspicio de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo. La obra, presentada por el embajador francés Pierre-Christian Soccoja y Nicolás Latourrette, profundiza en los vínculos culturales, económicos, sociales y políticos que unieron a ambas naciones a lo largo de más de un siglo y medio de historia compartida.