Sociales
26 de julio de 2026 a la - 01:00

“Una relación tricolor” entre Paraguay y Francia

Herib Caballero, Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia y Nicolás Latourrette.
Herib Caballero, Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia y Nicolás Latourrette.Arcenio Acuña

La residencia de Francia “Villa Palmeral”, fue el escenario de la presentación del libro Una relación Tricolor: relaciones entre Paraguay y Francia, escrito por el historiador Herib Caballero Campos y editado bajo el auspicio de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo. La obra, presentada por el embajador francés Pierre-Christian Soccoja y Nicolás Latourrette, profundiza en los vínculos culturales, económicos, sociales y políticos que unieron a ambas naciones a lo largo de más de un siglo y medio de historia compartida.

Por Nadia Cano
Una relación Tricolor: relaciones entre Paraguay y Francia de Herib Caballero Campos.
Una relación Tricolor: relaciones entre Paraguay y Francia de Herib Caballero Campos.
Lauro Ramírez, Lourdes Espínola y Edgar Ynsfrán.
Lauro Ramírez, Lourdes Espínola y Edgar Ynsfrán.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica, Daniel Nasta, Loren Ocampos, Víctor Martínez y Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica, Daniel Nasta, Loren Ocampos, Víctor Martínez y Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Nelly Cristaldo y Delicia Villagra.
Nelly Cristaldo y Delicia Villagra.
Emmanuelle Boucardeau y Thomas Solente.
Emmanuelle Boucardeau y Thomas Solente.
Desirée Cruz, Ángela Viadiu, Cynthia Cruz y María Laura Demestri.
Desirée Cruz, Ángela Viadiu, Cynthia Cruz y María Laura Demestri.
Luz María Schembori junto con Cristina Galeano.
Luz María Schembori junto con Cristina Galeano.
Julia María Segovia Cuquejo y Juan Sosa Bareiro.
Julia María Segovia Cuquejo y Juan Sosa Bareiro.
Antonio Fretes Zárate y Víctor Fonseca.
Antonio Fretes Zárate y Víctor Fonseca.