Marruecos celebró su Fiesta del Trono

Con motivo de la conmemoración anual de la Fiesta del Trono, la sede diplomática del Reino de Marruecos en Paraguay abrió sus puertas para recibir a destacadas figuras del ámbito político, diplomático y social del país. Durante la reunión, que reflejó los sólidos lazos de amistad y cooperación bilateral, los invitados compartieron una agradable velada de confraternidad institucional y degustaron exquisitos platos tradicionales de la gastronomía marroquí. La celebración destacó el firme compromiso de fortalecer las relaciones y fomentar el entendimiento cultural entre ambas naciones hermanas en un cálido ambiente de cordialidad.