Sociales
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Marruecos celebró su Fiesta del Trono

Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos en Paraguay.Pedro González

Con motivo de la conmemoración anual de la Fiesta del Trono, la sede diplomática del Reino de Marruecos en Paraguay abrió sus puertas para recibir a destacadas figuras del ámbito político, diplomático y social del país. Durante la reunión, que reflejó los sólidos lazos de amistad y cooperación bilateral, los invitados compartieron una agradable velada de confraternidad institucional y degustaron exquisitos platos tradicionales de la gastronomía marroquí. La celebración destacó el firme compromiso de fortalecer las relaciones y fomentar el entendimiento cultural entre ambas naciones hermanas en un cálido ambiente de cordialidad.

Por Nadia Cano
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Katsumi Itagaki, embajador de Japón, Sohn Hyuk-sang, embajador de Corea y Hyun Wook Shin.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
María Eugenia Urcelay, encargada de Negocios de la Embajada de Chile, Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Danielle Dunne, embajada de Reino Unido.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia, Linda Taiyen, Julio Castaños, embajador de República Dominicana y Carolina de Castaños.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Francisco Benavente, Patricia Frutos y Hugo Sagier Caballero.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Hernán Brantes Glavic, embajador de Chile junto con Ángel Auad.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Antje Ley, Avelina Torres, Letizia Sanabria y Elena Centurión
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Enrique Moreno, Vivian López, José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Rocío Vallejo y Vanesa Valverde.
Fiesta de trono en la Embajada de Marruecos
Ceremonia del té durante la celebración de la Fiesta del Trono en la Embajada de Marruecos en Paraguay.