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06 de agosto de 2026 a la - 01:00

Hotel Palmaroga celebró la amistad

Cinco personas sonrientes en el Hotel Palmaroga: mujeres con blusas elegantes y un hombre de camisa blanca, en un ambiente moderno.
Marilyn Soroka, Roseli Roiek, Normiña Isnardi, Melanie Cano y Derlis Villalba.Fernando Romero

El Hotel Palmaroga fue escenario de una destacada velada de arte y gastronomía concebida para celebrar el Día de la Amistad. Los asistentes disfrutaron de un ambiente distendido amenizado con música en vivo, una variada selección de tapas gourmet y un exclusivo open bar de vinos y espumantes cuidadosamente elegidos para la ocasión. Esta propuesta cultural y culinaria reunió a numerosos invitados en un espacio ideal para compartir momentos memorables y estrechar vínculos afectivos inolvidables.

Por Nadia Cano
Mujer de blusa sin mangas y mujer con chaqueta blanca sonríen, mientras hombres en traje y corbata las observan en un ambiente elegante.
Francisco López, Verónica Durand, Dayana Urunaga, Marta Duarte y Pablo Olmedo.
Tres mujeres sonrientes en el Hotel Palmaroga; una con vestido de flores, otra con camisa blanca y la última en atuendo negro con accesorios dorados.
Patricia Domínguez, Liana Domíguez y Yanni Alfonso.
Tres mujeres sonrientes en vestidos formales, en un elegante salón con iluminación cálida y decoraciones de madera.
Silvia Espínola, Eliana Cabral y Leticia Espínola.
Dos hombres, uno con camiseta negra y otro con traje oscuro y camisa blanca, sonríen en un elegante hotel.
Juan Danieri y Alan Monte Domecq.
Mujeres sonriendo, una con vestido oscuro y otra con blusa blanca con lunares, en un ambiente elegante y festivo.
Silvana Servín y Analia Benítez.
Dos mujeres en elegante vestimenta negra sonríen en un ambiente sofisticado con iluminación cálida y mesas al fondo.
Carolina Duarte y Dalila Correa.
Dos mujeres sonrientes, una con blusa marrón y pantalones cortos blancos, la otra en blusa marrón y falda clara, sosteniendo un bolso de Guess.
Belén Mora junto con Gessica García.