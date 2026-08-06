Hotel Palmaroga celebró la amistad

El Hotel Palmaroga fue escenario de una destacada velada de arte y gastronomía concebida para celebrar el Día de la Amistad. Los asistentes disfrutaron de un ambiente distendido amenizado con música en vivo, una variada selección de tapas gourmet y un exclusivo open bar de vinos y espumantes cuidadosamente elegidos para la ocasión. Esta propuesta cultural y culinaria reunió a numerosos invitados en un espacio ideal para compartir momentos memorables y estrechar vínculos afectivos inolvidables.