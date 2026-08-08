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08 de agosto de 2026 a la - 01:00

Un viaje visual por la trayectoria de Félix Toranzos

Félix Toranzos en silla de ruedas, con camisa blanca, entre dos mujeres, una de blusa clara y otra de negro, en un ambiente artístico.
Gilda Medina, Félix Toranzos y María Marta García.Fernando Romero

El Espacio Samudio de la Casa Castelví, ubicado en el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino / Manzana de la Rivera, abrió sus puertas a una singular exposición semipermanente que reúne obras, muebles y objetos de la colección privada del artista y director del centro cultural, Félix Toranzos. Bajo el título de “La arquitectura de un cajón, distancia de mundos”, la muestra ofrece un recorrido visual por las piezas que marcaron la trayectoria del creador, invitando al público a adentrarse en su universo más íntimo y personal.

Por Nadia Cano
Félix Toranzos, de cabello canoso y gafas, junto a mujer sonriente con blusa colorida, observan una escultura en galería.
Gloria Velilla junto con Ángel Luis Carmona.
Hombre canoso con gafas y camisa clara, junto a otro con gafas y camisa de rayas, en entorno luminoso.
Osvaldo Salerno y Jorge Solis.
Tres mujeres sonrientes: una con camisa de rayas, otra con camiseta blanca y una más en blusa azul, en un ambiente cálido.
Leticia Alvarenga, Francene Keery y Sara Hooper.
Dos mujeres sonrientes en galería: una con blusa blanca y pantalón animal, la otra con camisa verde y accesorios.
Eneide Boneu y Mirian Chamorro.
Hombre en camiseta verde y mujer en blusa negra sonríen, sosteniendo papeles frente a obras en una pared naranja.
Marcos Tintel y Natividad Verón.
Pareja sonriente en una galería; la mujer viste camisa y pantalones negros, el hombre lleva camiseta negra y jeans claros.
Rosmary Bogarín y Alfredo Mendoza.