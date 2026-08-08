Un viaje visual por la trayectoria de Félix Toranzos

El Espacio Samudio de la Casa Castelví, ubicado en el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino / Manzana de la Rivera, abrió sus puertas a una singular exposición semipermanente que reúne obras, muebles y objetos de la colección privada del artista y director del centro cultural, Félix Toranzos. Bajo el título de “La arquitectura de un cajón, distancia de mundos”, la muestra ofrece un recorrido visual por las piezas que marcaron la trayectoria del creador, invitando al público a adentrarse en su universo más íntimo y personal.