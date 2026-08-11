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11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Obra de ballet “La Bayadera” volvió al Teatro Municipal de Asunción

Mujer de cabello claro y blusa blanca sonríe junto a hombre en traje oscuro en evento con bandera paraguaya de fondo.
Paloma y Miguel Bonnin.Pedro Gonzalez

Después de siete años, la afamada obra de ballet “La Bayadera” volvió al Teatro Municipal de Asunción con una puesta en escena en la que participaron más de un centenar de bailarines del Ballet Clásico y Moderno Municipal (BCMM) de la capital. Asistieron al evento reconocidos artistas del rubro, directivos de la institución, aficionados del baile e invitados especiales.

Por ABC Color
Dos mujeres sonriendo, una con abrigo de mezclilla oscuro y otra con chaqueta marrón, en un ambiente con cortinas rojas y tenue iluminación.
Bethania y Bernardita Almirón.
Mujer con blusa amarilla y jeans, y hombre con camisa marrón oscuro sosteniendo un folleto, sonríen en un ambiente acogedor.
Romina Galeano e Ibrahinm Enriquez.
Hombre con chaqueta oscura y mujer con vestido negro posan juntos en un elegante ambiente teatral con estructura de madera al fondo.
Mauricio Queirolo y Belén Miranda.
Mujer con chaqueta de cuero negra y pantalones oscuros sonríe junto a hombre con camisa blanca y pantalones beige en un ambiente elegante.
Leticia Céspedes y Alejandro Hernández.
Niña en sudadera rosa sonríe junto a dos mujeres gemelas con camisetas a rayas y chaquetas de cuero en un teatro.
Lenis, Diana y Maribel Cabral.
Hombre de cabello corto y barba canosa en camisa verde, junto a mujer de cabello rizado en blusa negra, posan sonriendo en un ambiente moderno.
Luis Rueda y Paola Reyes.
Tres personas sonriendo: mujer con blusa negra y falda de leopardo, hombre maduro en camisa blanca y otra mujer en chaqueta de mezclilla.
Lilian Morínigo junto con Gustavo y Araceli Araujo.
Hombre con camisa clara y pantalones oscuros junto a mujer en blusa negra y pantalones estampados, sonriendo en un teatro.
José Arriola y Adriana Pino.