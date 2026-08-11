Después de siete años, la afamada obra de ballet “La Bayadera” volvió al Teatro Municipal de Asunción con una puesta en escena en la que participaron más de un centenar de bailarines del Ballet Clásico y Moderno Municipal (BCMM) de la capital. Asistieron al evento reconocidos artistas del rubro, directivos de la institución, aficionados del baile e invitados especiales.