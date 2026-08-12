Sociales
12 de agosto de 2026 a la - 16:40

La Consolidada celebró 65 años de solidez y trayectoria

Grupo de siete personas, formalmente vestidas, sonríen en una celebración con fondo de fotografías históricas.
Alberto López, presidente; Daniel Ferreira, director; Jorge Patricio Ferreira, director general; Yael Delgadillo, gerente general; Jorge Manuel Ferreira, director; Guido Ferreira, director, y José Luis Morínigo, director. Pedro Gonzales

Directivos, colaboradores y aliados estratégicos acompañaron a La Consolidada de Seguros en la celebración de sus 65 años de trayectoria en el mercado paraguayo. La velada conmemorativa puso en valor más de seis décadas de crecimiento, innovación y compromiso con las familias y empresas del país, bajo el lema “Acompañándote con solidez”.

Por ABC Color
Mujer en blusa blanca y abrigo claro, junto a hombre en camiseta negra, ambos sonrientes en celebratorio fondo de fotos.
Lizzie Martínez Pekholtz e Iván Ferreira.
Tres mujeres sonríen en un ambiente decorado, una usa chaqueta amarilla, otra blusa de flores y la tercera camisa a rayas.
Estefanía Saccarello, Leticia Candia y María Elena Ríos.
Mujer sonriente en blusa de encaje y chaleco, acompañada por dos hombres de pie con chaquetas, en un ambiente festivo.
Gustavo Ledezma, Enrique Zacarías, Juana Jiménez y Édgar Barreto.
Tres mujeres sonrientes en grupo: mujer a la izquierda con camisa blanca y blazer negro, centro blusa beige y derecha blusa negra con rayas.
Natalia Silvero, Araceli Zeballos y Alexandra Ávila.
Cuatro mujeres vestidas profesionalmente sonríen en un entorno decorado durante el aniversario de LA Consolidada.
Analía González, Tatiana Amabile, María del Carmen González y Fátima Espínola.
Tres mujeres sonrientes en primer plano: chaqueta blanca, abrigo negro y traje azul oscuro en un ambiente formal.
Daniela Núñez, Evelin Chávez y Mariela Villate.
Tres hombres sonrientes en trajes formales, posando en un salón elegante decorado para el aniversario de La Consolidada.
Isaías González, José Herrero y David Samudio.
Hombres y mujeres con elegantes atuendos posan sonrientes en un ambiente decorado con plantas y fotos de fondo.
Sergio Centurión, Mayra González, Jessica Benítez y Sindy Espinoza.