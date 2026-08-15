Sociales
15 de agosto de 2026 a la - 01:00

Brindis homenaje por el Día del Médico Estético

Dos mujeres sonrientes posan juntas, una en vestido de diseño marrón y negro, otra en vestido negro con brillo, en ambiente decorado con luces suaves.
Ana Rodas y Liz Armoa.Silvio Rojas

En el Complejo Textilia se llevó a cabo una distinguida cena en conmemoración del Día del Médico Estético. Las doctoras Patricia Coronel y Ana Rodas abrieron el encuentro con cálidas palabras de bienvenida dirigidas a los colegas presentes. El evento rindió homenaje a la labor diaria de los especialistas del área y conmemoró la destacada trayectoria del profesor doctor César Manuel Sisa, pionero indiscutido de esta rama médica en el país, cuya fecha oficial de celebración se recuerda cada ocho de agosto.

Por Nadia Cano
Mujeres sonrientes en evento nocturno; una lleva abrigo negro y vestido brillante, la otra en traje rosa claro.
Mayra Llanes y Tatiana Schoroeder.
Mujer de cabello largo y ondulado en vestido claro sonríe junto a hombre con camisa de cuadros rojos, en ambiente cálido y relajado.
Lía Alvarenga y Raúl Fanego.
Dos mujeres sonrientes, una con blusa negra y otra con chaqueta de cuero, posan en un evento social con sofás de fondo.
Macarena Núñez y Claudia Rivas.
Mujeres sonrientes, una con abrigo de piel y otra en blusa blanca y chaqueta negra, junto a un hombre en camisa negra, en un ambiente con luces colgantes.
Patricia Coronel, Víctor Garrido y Claudia Sánchez.
Hombre de traje oscuro y mujer en vestido blanco, ambos sonrientes en un evento al aire libre con luces decorativas.
Blas Rodríguez y Mariel González.
Hombre con camisa oscura y abrigo negro sonríe junto a mujer de blusa negra y abrigo oscuro, en ambiente acogedor con luces colgantes.
Carlos Yegros junto con Leticia Espínola.
Dos mujeres sonrientes: una en vestido verde de manga larga y otra en abrigo oscuro, en ambiente acogedor y bien iluminado.
Salomé Domínguez y Malak Abou Kohl.
Tres mujeres sonrientes: una en vestido marrón, otra en abrigo blanco y vestido rojo, y la última en vestido negro con plumas.
Lourdes Grance, Shirley Manneh y Sandra Becker