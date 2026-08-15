Brindis homenaje por el Día del Médico Estético

En el Complejo Textilia se llevó a cabo una distinguida cena en conmemoración del Día del Médico Estético. Las doctoras Patricia Coronel y Ana Rodas abrieron el encuentro con cálidas palabras de bienvenida dirigidas a los colegas presentes. El evento rindió homenaje a la labor diaria de los especialistas del área y conmemoró la destacada trayectoria del profesor doctor César Manuel Sisa, pionero indiscutido de esta rama médica en el país, cuya fecha oficial de celebración se recuerda cada ocho de agosto.