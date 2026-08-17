Sociales
17 de agosto de 2026 a la - 01:00

Nextar reunió a sus clientes para analizar los desafíos del negocio

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, lucen trajes formales en un ambiente festivo, sonriendo cordialmente entre sí.
María Arlette Zapag, Juan José Zapag, Connie Demuru y Cristina Miglio. Pedro Gonzalez

La compañía realizó una nueva edición de ADNextar, un encuentro que convocó a operadores de estaciones de servicio Petrobras, representantes de sus distintos negocios y aliados estratégicos. La jornada incluyó charlas de especialistas sobre transformación, retail y experiencia del cliente, además de un espacio para compartir perspectivas y fortalecer vínculos.

Por ABC Color
Mujeres sonrientes, una en vestido negro y otra en blusa roja, junto a hombre de camisa clara en ambiente festivo iluminado.
Catherine Vargas, Juan José Rojas, Mariela Rojas y Ana Royg.
Dos hombres con chaquetas y una mujer en camisa negra y pantalones marrones, posan en un ambiente suave con tonos verdes y morados.
Berthold Penner, Lizzette Páez y Ronny Hildebrand.
Cuatro personas sonrientes: mujer con abrigo rojo, hombre en blazer oscuro, mujer con poncho a rayas, hombre en blazer claro.
Myriam Rojas, David Vargas, Laura Ramírez y Daniel Larrosa.
Cuatro personas sonrientes, tres de pie, una con blusa blanca, otra con blusa estampada, fondo moderno y festivo.
Lucas González, Viviana Hrisuk, Natalia Medina y Giovanni Hrisuk.
Cuatro hombres, uno sonriente con saco oscuro, otro serio en camiseta negra, y dos más con camisas claras, posan en ambiente moderno.
Kamil Safuán, Caio Silva, Gustavo Ramos y Antony Safuán.
Cuatro mujeres sonrientes, una con chaqueta azul, gafas y blusa negra, otra de cabello lacio en blusa negra, y una de rayas.
Sofía Alfonso, Sofía González, Liz Obregón y Nidia Flores.
Mujer con blazer negro y blusa de manchas sonríe junto a hombre en camisa clara y saco oscuro en interior iluminado.
Viviana Molas y Jorge Seux.
Cuatro personas sonrientes; mujeres en blusas elegantes y un hombre con camiseta gris, en un ambiente decorado con flores.
Fiorella Céspedes, Viviana Saavedra, Mari Voni y Cleverson Campos.