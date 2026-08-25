Sociales
25 de agosto de 2026 a la - 18:10

La UIP recibió a sus nuevos socios

Cinco personas en trajes formales y un blazer posan en evento de la UIP. Fondo con insignia y mensaje de 90 años.
Osvaldo Achón, Emilio Bedoya, Enrique Duarte, Eduardo Felippo y María José Espínola.Heber Carballo

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) realizó un encuentro de networking para dar la bienvenida a las empresas que se sumaron como nuevos socios. Durante la actividad, conmemorativa por los 90 años de la institución, se presentaron servicios y herramientas de apoyo empresarial. El evento fomentó el intercambio entre representantes de diversos sectores y concluyó con la entrega de presentes conmemorativos y una recepción gastronómica.

Por Nadia Cano
Cuatro personas posan en un salón: hombre con gafas y camisa oscura, otro en saco marrón, mujer en blusa blanca y abrigo negro, joven con barba.
Roberto Gómez, Cynthia Cantero, Ismael Marín y Diego Llamas.
Mujer sonriente en conjunto negro, flanqueada por dos hombres en traje oscuro, en un ambiente decorado con plantas y un banner de UIP.
Robert Ortíz, Sinai Ibarra y Miguel Gómez.
Hombre de piel morena con barba canosa y gorro gris, mujer joven con gafas y traje negro, hombre de piel clara con suéter negro, todos sonriendo.
Rinaldo Brawn, Fátima Chaparro y Octavio Gómez.
Mujer con blazer claro y bolso marrón, junto a hombre con chaqueta gris, en un evento decorado y formal.
Cynthia Arenas y Sergio Cibils.
Dos hombres en chaquetas, sonriendo en un evento de la UIP, con el logo y la bandera de Paraguay al fondo.
Roberto Recalde y Arturo Peralta Vierci.
Mujer de cabello largo en vestido negro y hombre con chaqueta negra sonríen en evento de la Unión Industrial del Paraguay.
Mónica Pérez y Ramón Arce.
Dos mujeres sonrientes, una con abrigo marrón y otra con chaqueta azul, posan en un evento de la UIP con logotipo visible en el fondo.
Azucena Rojas y Ninfa Rivas.