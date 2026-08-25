La UIP recibió a sus nuevos socios

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) realizó un encuentro de networking para dar la bienvenida a las empresas que se sumaron como nuevos socios. Durante la actividad, conmemorativa por los 90 años de la institución, se presentaron servicios y herramientas de apoyo empresarial. El evento fomentó el intercambio entre representantes de diversos sectores y concluyó con la entrega de presentes conmemorativos y una recepción gastronómica.