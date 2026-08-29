Sociales
29 de agosto de 2026 a la - 01:00

Celebraron el Día del Cónsul en Asunción

Grupo de 50 personas, en su mayoría vestidas de traje, posan en un ambiente exterior formal con un edificio moderno de fondo.
Fotografía oficial de los jefes de misión diplomática y representantes consulares.Gentileza

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay conmemoró con gran éxito el tradicional Día del Cónsul durante un muy destacado encuentro institucional que reunió a distinguidos diplomáticos y a autoridades nacionales. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en el Salón Tirika en Mburuvicha Róga, que fue el espacio propicio para destacar la relevante labor de los representantes extranjeros en el país. Durante la solemne jornada, los asistentes compartieron momentos de camaradería y reafirmaron su firme compromiso con la cooperación internacional, el impulso al desarrollo comercial y el fortalecimiento continuo de los lazos bilaterales.

Por Nadia Cano
Cinco individuos sonrientes, vestidos con trajes oscuros y coloridos, posan en un entorno oficial con un fondo ilustrado.
Rubén Ramírez, Kelly Landry, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Santiago Peña, presidente de la República y Carlos Jorge Biedermann
Grupo de personas en mesa elegante, conversando con ambiente iluminado por luz natural, decoraciones simples y smartphones visibles.
Jefes de misión diplomática y representantes consulares reunidos en un destacado encuentro orientado a afianzar los lazos de cooperación bilateral.
Quince personas posan sonrientes, con trajes formales en colores sólidos, frente a un edificio moderno.
Representantes diplomáticos y miembros del Cuerpo Consular en misión en Paraguay.