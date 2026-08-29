Celebraron el Día del Cónsul en Asunción

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay conmemoró con gran éxito el tradicional Día del Cónsul durante un muy destacado encuentro institucional que reunió a distinguidos diplomáticos y a autoridades nacionales. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en el Salón Tirika en Mburuvicha Róga, que fue el espacio propicio para destacar la relevante labor de los representantes extranjeros en el país. Durante la solemne jornada, los asistentes compartieron momentos de camaradería y reafirmaron su firme compromiso con la cooperación internacional, el impulso al desarrollo comercial y el fortalecimiento continuo de los lazos bilaterales.