Grupo Garden: Volvo Personal Service llegó a nuestro país

Volvo, representada por Grupo Garden, presentó la renovada imagen de su sucursal, en un encuentro que reunió a directivos, representantes de la marca, clientes, invitados especiales y medios de prensa. La ocasión también marcó la incorporación de Volvo Personal Service (VPS), un innovador modelo de posventa que apunta a brindar una atención más ágil, personalizada y eficiente.