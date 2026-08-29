Sociales
29 de agosto de 2026 a la - 01:00

Grupo Garden: Volvo Personal Service llegó a nuestro país

Seis personas conversan en un ambiente elegante; hombres y mujeres con trajes formales y abrigos, sonriendo en un interior moderno.
Caio Mota, Mirella Cambrea, Didier Arias, Tere Codas, André Pina y Sergio Castro. Pedro González

Volvo, representada por Grupo Garden, presentó la renovada imagen de su sucursal, en un encuentro que reunió a directivos, representantes de la marca, clientes, invitados especiales y medios de prensa. La ocasión también marcó la incorporación de Volvo Personal Service (VPS), un innovador modelo de posventa que apunta a brindar una atención más ágil, personalizada y eficiente.

Por ABC Color
Cuatro personas bien vestidas sonríen en un entorno moderno, con chaquetas oscuras y atuendo elegante en la reinauguración de Volvo.
Andrei Popow, Dani Park, Lorena Méndez y Manolo Rodríguez.
Tres hombres sonrientes en showroom, uno con chaqueta gruesa, otro en camisa a cuadros y el tercero en camisa clara, posando juntos.
Raúl Vega, Raúl Fanego y Tobías Santacruz.
Cinco mujeres sonrientes en grupo, con atuendos elegantes, destacando un abrigo negro en el centro.
Laura Medina, Eugenia Recalde, Rocío Cabañas, Alexandra Ratzlaff y Samara Pestana.