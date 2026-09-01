Sociales
01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Celebraron la Noche Francesa de Vinos y Quesos

Dos hombres sonrientes, uno con traje oscuro y el otro con blazer, rodeados de vegetación y luces festivas.
Benoit Libourel, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.Heber Carballo

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa llevó a cabo con gran éxito la novena edición de su tradicional Noche Francesa de Vinos y Quesos en los jardines de la residencia de la Embajada de Francia. Este exclusivo encuentro reunió a socios, miembros del cuerpo diplomático y destacadas personalidades del ámbito empresarial para disfrutar de una distinguida degustación gastronómica. La significativa velada sirvió además como un emotivo homenaje de despedida formal para el embajador Pierre-Christian Soccoja, quien concluyó su misión diplomática en Paraguay.

Por Nadia Cano
Cinco personas de pie en un evento social, hombre canoso con traje oscuro y corbata roja, mujer con vestido negro y bolso al lado.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil; Viviana Campos; Jeison Granados, embajador de Costa Rica; Linda Taiyen y Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea.
Mujer rubia sonriente con vestido naranja y hombre canoso en traje oscuro, rodeados de luces decorativas y vegetación.
Sara y Jacques Allinquant.
Mujer rubia sonriente con bolso, hombre de traje gris con gafas y mujer mayor de atuendo blanco, todos en evento social.
Nanina Galluppi, Luis Evaly y María Asunción Angers.
Tres personas sonrientes en un evento elegante: una mujer con cartera de diseño y dos hombres bien vestidos a su lado.
Christophe Chavagneux, Marlies Herrera y Jorg Herrera, viceembajador de Alemania.
Mujer con blusa floral y falda sostiene un bolso, junto a un hombre vestido de traje gris en un ambiente festivo.
Rosa y Walter Ismachowiez.
Mujer con blusa de puntos y pantalones oscuros sonríe junto a hombre en blazer oscuro durante un evento al aire libre.
Gabriel Tapia Barboza y Maggie Salas.
Tres mujeres sonríen en evento elegante: una en vestido negro ajustado, otra en encaje y collar de perlas, y la última en blusa brillante.
Francine Fleitas, Iris Feliu y Cristina Ortellado.
Dos mujeres sonrientes en vestimenta formal, una con blusa brillante y pantalones marrones, la otra en traje claro, rodeadas de vegetación.
Alejandra Aragno y Rocío Enciso.
Mujer con blusa blanca y falda leopardo sonríe junto a hombre en chaqueta de cuadros en un entorno social.
Liz Becker y Lauro Ramírez.