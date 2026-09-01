Celebraron la Noche Francesa de Vinos y Quesos

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa llevó a cabo con gran éxito la novena edición de su tradicional Noche Francesa de Vinos y Quesos en los jardines de la residencia de la Embajada de Francia. Este exclusivo encuentro reunió a socios, miembros del cuerpo diplomático y destacadas personalidades del ámbito empresarial para disfrutar de una distinguida degustación gastronómica. La significativa velada sirvió además como un emotivo homenaje de despedida formal para el embajador Pierre-Christian Soccoja, quien concluyó su misión diplomática en Paraguay.