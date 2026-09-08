Gira de cocina gourmet taiwanesa en Asunción

La Embajada de la República de China (Taiwán) presentó una exclusiva gira internacional de cocina gourmet liderada por el prestigioso chef ejecutivo Tsai, Kun-chen. El evento acercó los sabores más auténticos de su rica gastronomía a través de platos tradicionales como el pollo frito taiwanés, la sopa de fideos con carne de res y el exquisito pan al vapor con panceta de cerdo. Esta destacada cita culinaria se llevó a cabo en el Shopping Mariscal, logrando cautivar al público con una experiencia gastronómica única e inolvidable.