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08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Gira de cocina gourmet taiwanesa en Asunción

Dos hombres con trajes oscuros y corbatas sonríen en evento al aire libre, rodeados de luces y un monitor de comida.
Iván Lee, embajador de Taiwán y Javier Ramírez, ministro de Turismo.SILVIO ROJAS

La Embajada de la República de China (Taiwán) presentó una exclusiva gira internacional de cocina gourmet liderada por el prestigioso chef ejecutivo Tsai, Kun-chen. El evento acercó los sabores más auténticos de su rica gastronomía a través de platos tradicionales como el pollo frito taiwanés, la sopa de fideos con carne de res y el exquisito pan al vapor con panceta de cerdo. Esta destacada cita culinaria se llevó a cabo en el Shopping Mariscal, logrando cautivar al público con una experiencia gastronómica única e inolvidable.

Por Nadia Cano
Dos chefs, uno con gafas y serio, y otro amigable con pulgar arriba, posan en evento culinario al aire libre con gran pantalla de fondo.
Lin Yan-jhao y Tsai Kun-chen.
Cuatro personas sonrientes en ambiente festivo, dos mujeres y dos hombres, vestidos elegantemente con chaquetas y gafas, bajo luces decorativas.
Roberto Pan, Jessica Pan, Sharri Lin y Jovi Su.
Dos mujeres sonrientes, una en blusa blanca y otra en chaqueta de mezclilla, posan en un evento culinario con un chef al fondo.
Natalia Lee y Eileen Wang.
Mujer en camiseta burdeos y chaqueta negra junto a hombre en chaqueta de cuadros amarillos, ambos sonrientes en evento culinario.
Marta Mareco junto con Edgar Ynsfrán.
Grupo de seis jóvenes sonrientes posando al aire libre en Asunción, vestidos casualmente con prendas de abrigo y ligeras.
Leyla González, Damaris Alvarenga, Federico Vega, Cristina Ojeda, Ellen Jen y Paola Ruax.
Tres chefs, uno con chaqueta blanca y otro con chaqueta negra, junto a mujer en vestido rosa moderando el evento bajo luces decorativas.
Una multitud participó del evento, realizado en el Barrio Mariscal del Shopping Mariscal.