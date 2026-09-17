Sociales
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Exclusivo recorrido por los sabores del Perú

María Antonia Masana y Juan Pablo Artaza
María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay y Juan Pablo Artaza, jefe de Cancillería de la Embajada de Perú. Gentileza

La Embajada de Perú en Paraguay ofreció un exclusivo almuerzo de doce tiempos enfocado en destacar la riqueza ancestral, amazónica y costeña de la gastronomía peruana. El encuentro culinario reunió a invitados especiales para explorar la fusión de tradiciones, técnicas y productos originarios que posicionan a dicha cocina entre las más reconocidas a nivel mundial. La experiencia gastronómica buscó rendir homenaje a los procesos de migración y mestizaje que dieron origen a emblemáticos platos, propiciando un espacio de celebración e intercambio cultural en torno al buen comer.

Por Nadia Cano
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