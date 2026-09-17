Exclusivo recorrido por los sabores del Perú

La Embajada de Perú en Paraguay ofreció un exclusivo almuerzo de doce tiempos enfocado en destacar la riqueza ancestral, amazónica y costeña de la gastronomía peruana. El encuentro culinario reunió a invitados especiales para explorar la fusión de tradiciones, técnicas y productos originarios que posicionan a dicha cocina entre las más reconocidas a nivel mundial. La experiencia gastronómica buscó rendir homenaje a los procesos de migración y mestizaje que dieron origen a emblemáticos platos, propiciando un espacio de celebración e intercambio cultural en torno al buen comer.

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