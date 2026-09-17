Sociales
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Laboratorio Éticos presentó estudio observacional “RealorfoPY”

Dos personas en ambiente moderno: hombre con traje oscuro y mujer con blazer negro, ambos sonrientes ante el logotipo de Orfoglip.
Juan Micheletti y Leticia Riveros. Pedro González

En el marco del 4º Congreso Paraguayo de Diabetes y Enfermedades Cardiometabólicas 2026, Laboratorio Éticos presentó ante la sociedad científica el primer estudio observacional “RealorfoPY” de Orfoglip en Paraguay. El evento se llevó a cabo en el salón de eventos La Riviere con la presencia de médicos, especialistas y directivos de la firma.

Por ABC Color
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Cuatro personas sonríen, con la mujer del blazer azul al centro, en un salón bien iluminado durante un evento social.
Eldon Arce, Edith Duarte, Nadia Sanabria y Fernando Bello.
Cuatro mujeres sonriendo en un salón elegantemente decorado, vestidas con ropa formal y posando juntas.
Laura Echeverría, Telma Casas, Samantha Zorrilla y Susana Cabrera.
Hombre con camisa negra y pantalones claros sonríe junto a mujer en conjunto oscuro, ambos en un ambiente festivo y elegante.
José Maidana y Natalia Musso.
Mujer de cabello largo y lacio con atuendo burdeos sonríe junto a hombre con blazer oscuro y gafas, en un elegante salón.
Sandra Soto y David Cuevas.
Cuatro personas sonríen en evento formal: hombre con chaqueta oscura, mujer en vestido amarillo, hombre en abrigo claro y otro en abrigo oscuro.
Cristóbal Morales, Elizabeth Valinotti, Francisco Pasquel y Francisco Tinahone.
Seis personas bien vestidas, con un grupo de cuatro mujeres y dos hombres en un ambiente iluminado y formal.
Andrés Giménez, Viviana Jara, Federico Fariña, Chantal Agüero, Javier Gómez y Karen Díaz.
Dos mujeres sonrientes: una con chaqueta amarilla y otra en vestido negro, en un ambiente elegante y festivo.
Lilian Aguayo y Michele Lanusse.