Laboratorio Éticos presentó estudio observacional “RealorfoPY”

En el marco del 4º Congreso Paraguayo de Diabetes y Enfermedades Cardiometabólicas 2026, Laboratorio Éticos presentó ante la sociedad científica el primer estudio observacional “RealorfoPY” de Orfoglip en Paraguay. El evento se llevó a cabo en el salón de eventos La Riviere con la presencia de médicos, especialistas y directivos de la firma.

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