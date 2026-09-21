Punto Farma celebra 25 años con récord de corredores: 6161
Con un récord histórico de 6161 corredores, emblemático número del call center (61 61 000), la octava edición de La Mega Running consolidó su éxito al fusionarse con los festejos por los 25 años de Punto Farma.
La masiva fiesta deportiva realizada en la Costanera de Asunción en la mañana del domingo reunió a familias paraguayas en competencias de 5K en generales y otras categorías, además de circuitos infantiles, promoviendo el bienestar y la vida saludable, sellos de la cadena de farmacias elegida por todos los paraguayos.