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21 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Punto Farma celebra 25 años con récord de corredores: 6161

Corrida Punto Farma. Mega Running Punto Farma 2026, 8ª edición. Celebración de los 25 años de Punto Farma. Punto de encuentro y largada en Turista Róga, avenida Costanera de Asuncion
La Mega Running Punto Farma 2026, 8ª edición celebró los 25 años de Punto Farma, la cadena de farmacias elegida por todos los paraguayos.Gentileza

Con un récord histórico de 6161 corredores, emblemático número del call center (61 61 000), la octava edición de La Mega Running consolidó su éxito al fusionarse con los festejos por los 25 años de Punto Farma.

Por ABC Color
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La masiva fiesta deportiva realizada en la Costanera de Asunción en la mañana del domingo reunió a familias paraguayas en competencias de 5K en generales y otras categorías, además de circuitos infantiles, promoviendo el bienestar y la vida saludable, sellos de la cadena de farmacias elegida por todos los paraguayos.

Octava edición de la Mega Running y 25 aniversario de Punto Farma. Carrera de 5k en la Costanera de Asuncion
Una multitud celebró en movimiento.
Octava edición de la Mega Running y 25 aniversario de Punto Farma. Carrera de 5k en la Costanera de Asuncion
Selfies.
Cinco mujeres en camisetas deportivas 'MEGA RUNNING 2026', sonriendo y en diversas posturas, corren al aire libre.
Valentina Alvarenga, Fátima Alcaraz, Belén, Fabiola y Fátima Fernández.
Cinco mujeres sonrientes en camisetas coloridas de 'MEGA RUNNING 2026', preparándose para la carrera en un ambiente deportivo.
Daisy Balbuena, Claudia Alcaraz, Elena Páez, Devora Duré y Bruna Barboza.
Dos mujeres, una con camiseta azul y gafas, sostienen gorras mientras sonríen en un ambiente deportivo al aire libre.
Rosa Carballo y Carol Mendoza.
Cuatro personas con camisetas del evento Mega Running 2026, sonriendo y posando, en un ambiente festivo de carrera.
Lourdes Ávalos, Graciela Franco, Mariano Alfonso y Eduardo Paniagua.
Cuatro mujeres sonrientes en camisetas de running color azul con números, posan en un ambiente al aire libre en un evento deportivo.
Daisy Molinas, Eva Ramírez, Liliana Centurión y Cecilia Lovera.
Cuatro mujeres sonrientes vestidas con camisetas azules y naranjas del Mega Running 2026+ posan juntas en un ambiente festivo.
Rebecca Diago, Paula Sotto, Ana Domínguez y Sol Gómez.
Dos mujeres con camisetas del evento MEGA RUNNING 2026, una lleva gafas de sol, ambas sonriendo en un ambiente exterior.
Noelia Galarza y Natalia Recalde.
Mujer y hombre sonrientes sostienen medallas con camisetas deportivas azul celeste en evento de carrera al aire libre.
Florencia Cardozo y Orlando Cristaldo.
Mujeres con camisetas azules y medallas sonríen frente a la cámara en un evento de running, con el arco de meta al fondo.
Giselle Pineda y Lucía Figueredo.
Tres mujeres sonrientes en camisetas azules con detalles naranjas, sosteniendo medallas, en un evento deportivo en el exterior.
Diana Samudio, Marlene Espínola y Karina Acosta.
Dos mujeres con camisetas azules del evento MEGA RUNNING 2025, sonriendo y con medallas tras la carrera.
Sonia González y Sofía Zaracho.
Hombre y mujer sonrientes, con camisetas coloridas y medallas, celebran en un evento de running al aire libre.
Luis Fernández y Evelin Estigarribia.
Mujer sonriente con medalla y camiseta azul y naranja junto a hombre feliz en evento deportivo al aire libre.
Amada Noguera y Gabriel Aquino.
Cinco mujeres sonrientes en camisetas azules y naranjas, preparándose para la carrera en un entorno exterior despejado.
Noemí Duré, Patricia Riveros, Paola Ramírez, Karina Gutiérrez y Carolina Sosa.
Cuatro corredores con camisetas azules y naranjas sonríen, sosteniendo medallas en un ambiente festivo en la Costanera.
Sonia Lugo, Celsa Sánchez, Natalia Pino y Alexander Gamarra.
Competidora sonriente sostiene un trofeo y hace gesto de paz. Multitud y banners de 'MEGA RUNNING 2026' en el fondo.
Con la V de la victoria.
Personaje disfrazado de naranja sonríe mientras corre bajo arco de meta, con un cielo despejado y espectadores capturando el momento.
Alegría.
Octava edicion de la Mega Running y 25 aniversario de Punto Farma. Carrera de 5k en la Costanera de Asuncion
Carrera de botargas.