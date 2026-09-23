Grupo Garden presentó oficialmente iCAUR en Paraguay

Con un exclusivo encuentro en el Hotel La Factoría, Grupo Garden celebró la llegada de iCAUR al mercado paraguayo, nueva marca del ecosistema global de Chery enfocada en movilidad de nueva energía. Durante la velada, representantes del sector e invitados especiales conocieron el line up inicial de la marca, integrado por los SUV iCAUR V23, iCAUR 03T e iCAUR V27, que combinan diseño clásico, tecnología y propuestas de movilidad eléctrica e híbrida.

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