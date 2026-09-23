Sociales
23 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Grupo Garden presentó oficialmente iCAUR en Paraguay

Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Marcelo Fleitas, Didier Arias y Tere Codas.Pedro González

Con un exclusivo encuentro en el Hotel La Factoría, Grupo Garden celebró la llegada de iCAUR al mercado paraguayo, nueva marca del ecosistema global de Chery enfocada en movilidad de nueva energía. Durante la velada, representantes del sector e invitados especiales conocieron el line up inicial de la marca, integrado por los SUV iCAUR V23, iCAUR 03T e iCAUR V27, que combinan diseño clásico, tecnología y propuestas de movilidad eléctrica e híbrida.

Por ABC Color
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Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Bárbara Bradshaw y Camila Duré.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Milena Ruiz Díaz y Dani Park.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Fabrizio Blett, Manuel Medina y Sebastián Álvarez.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Juan Carlos Spiess, Sheila Sosa y Ofelia Aquino.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Rodrigo González, Leda Vera, Natalie Sosa y Camila Benítez.
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Guillermo Klein y Sofía Meyer.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Víctor Delgado, Analía Cuevas, Andrea Larralde y Rafael Terra.
Lanzamiento Oficial de la Marca ICAURC en el Hotel La Factoria. Empresariales 16 de septiembre del 2026
Andrea Somoza y Bethania Caner.