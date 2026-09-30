Bancop celebró una nueva edición de su Noche Ganadera

Bancop realizó la cuarta edición de Noche Ganadera, en alianza con El Rodeo SA, reuniendo a más de 250 productores en torno a un remate de 3.500 cabezas de ganado en el Centro de Convenciones Mariscal. La jornada alcanzó ventas por aproximadamente US$ 2,3 millones y destacó por la participación del sector, condiciones de financiación y el impulso al desarrollo de la actividad ganadera.

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