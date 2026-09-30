Sociales
30 de septiembre de 2026 a la - 11:06

Bancop celebró una nueva edición de su Noche Ganadera

Hombre con chalequito azul y gafas, otro con camisa blanca de Bancop, y un tercero con chaqueta oscura, en ambiente iluminado.
Michael Harder, Dimas Ayala y Gerhard Klassen. Pedro Gonzalez

Bancop realizó la cuarta edición de Noche Ganadera, en alianza con El Rodeo SA, reuniendo a más de 250 productores en torno a un remate de 3.500 cabezas de ganado en el Centro de Convenciones Mariscal. La jornada alcanzó ventas por aproximadamente US$ 2,3 millones y destacó por la participación del sector, condiciones de financiación y el impulso al desarrollo de la actividad ganadera.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Mujer con blusa blanca y abrigo marrón junto a hombre con camisa blanca sonríe en ambiente decorado.
Alejandra Franco y Elías Rivas.
Cinco personas sonríen y posan, vistiendo ropa casual en un entorno iluminado y moderno.
Jazmín Pereira, Verónica López, José Acosta, Serena Ortuzar y Luis Coronel.
Tres hombres sonrientes: uno en blazer a cuadros, otro en chaleco negro y el tercero en chaqueta de cuero marrón.
Andreas Unger, Gustav Sawatzky y Jorge Solís.
Hombre con cabello corto y chaleco negro sonríe junto a otro con cabello canoso y reloj, ambos en un ambiente interior.
Atilio Gómez y Álvaro Brasa.
Tres mujeres sonrientes: una con bufanda marrón, otra con micrófono y logo de Bancop, y la última con gafas y blusa negra con lazo blanco.
Juana Meza, Blanca Trigo y Elena Galvez.
Tres mujeres sonrientes: una con abrigo negro, otra en blusa blanca y la última con chaqueta azul, conversan en un entorno decorado.
Eliana Cardozo, Cecilia Acosta y Rossana Zárate.
Cinco hombres de pie en un salón de conferencias, vestidos formalmente con camisas y chalecos, mostrando posturas profesionales.
Nelson Aguirre, José Román, Elías Martínez, Ulises Rojas y Édgar Mañotti.
Cinco mujeres sonrientes de pie en un salón, vestidas con camisas blancas y jeans, con un cartel de Bancop al fondo.
Anahí Ullón, Bianca Vaesken, Romina Troche, Noelia Díaz y Karen Zelaya.