Sociales
05 de octubre de 2026 a la - 19:32

MOMO Tires llegó a Paraguay

Mujer rubia en vestido azul y chaqueta clara sonríe junto a hombre de camiseta verde en ambiente decorado con llantas.
Cathy y Dain Kelly. SILVIO ROJAS FALCON

De la mano de ATP, llegó a Paraguay MOMO Tires, la reconocida marca italiana de neumáticos con presencia en más de 60 países. Con más de seis décadas de trayectoria en el mundo automotor, MOMO combina ingeniería italiana, diseño y performance en una amplia gama de productos. ATP suma así una nueva marca internacional a su portafolio y amplía su propuesta para el mercado automotor paraguayo.

Por ABC Color
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Mujer con blusa clara y pantalones beiges sonríe junto a hombre con chaqueta oscura, en ambiente festivo con iluminación colorida.
Liza Bogado y Javier Parris.
Dos hombres, uno con camisa de cuadros y el otro con camiseta rosa, sonriendo en un ambiente acogedor de bar con luces tenues.
Paco Haupei y Anfuar.
Dos hombres sonrientes, uno con camiseta clara y tattoo visible, en bar moderno con decoración de ladrillo expuesto.
Jorge Lafarja y Guillermo González.
Hombre en camisa oscura y jeans junto a mujer en top marrón y falda blanca con flecos, ambos sonrientes en evento de Momo Tires.
Johana Rivas y Enrique Dávalos.
Dos hombres, uno con camisa de cuadros y el otro con camiseta rosa, sonriendo en un ambiente acogedor de bar con luces tenues.
Iván "Tito" Torres.
Hombre con camisa clara y pantalón oscuro, mujer con blusa de mezclilla, hombre con camisa gris; todos sonrientes en un ambiente social.
Nicolás Gill, Larissa Areco y José Cristaldo.
Tres hombres sonrientes en un evento: uno con chaqueta verde, otro en camiseta negra, y el tercero en camisa blanca, rodeados de mesas.
Juan Pablo Cano, Fabrizio Meza y Marco Aquino.
Tres hombres sonrientes: uno con gafas y camiseta blanca, otro con chaqueta blanca y otro en camisa azul y chaleco negro.
Fabrizio Sena junto con Kevin y Jorge Basualdo.
Hombre con camiseta negra y gafas sonríe junto a otro con camisa de cuadros verdes, en un evento festivo con iluminación tenue.
Nelson Rivera y Cristhian Tindel.