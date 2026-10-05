MOMO Tires llegó a Paraguay

De la mano de ATP, llegó a Paraguay MOMO Tires, la reconocida marca italiana de neumáticos con presencia en más de 60 países. Con más de seis décadas de trayectoria en el mundo automotor, MOMO combina ingeniería italiana, diseño y performance en una amplia gama de productos. ATP suma así una nueva marca internacional a su portafolio y amplía su propuesta para el mercado automotor paraguayo.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.