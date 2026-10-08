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08 de octubre de 2026 a la - 11:43

ASU World Skate Games 2026: Embajada de Francia en Paraguay recibió a su delegación

Jean-Philippe Gavois sonríe en el cóctel, vestido con traje oscuro, rodeado de hombres formales en un espacio colorido.
Stéphane Casteran, secretario general de la Federación Francesa de Roller y Skateboard; Jean Philippe Gavois, embajador de Francia, y Boris Darlet, presidente de la Federación.Pedro Gonzalez

Con un cóctel, el embajador de Francia en Paraguay, Jean-Philippe Gavois dio la bienvenida a la delegación francesa de que participa de los ASU World Skate Games 2026, evento que se desarrollará hasta el 18 de octubre. En el torneo el país europeo cuenta con 194 atletas en 10 disciplinas y, hasta el momento, ya recibieron más de 30 medallas.

Por ABC Color
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Cinco hombres con camisetas blancas y medallas en un evento festivo; expresiones felices y ambiente decorado.
Cyril Champagne, Adonis Vicq, Mael Roudaut, Mohamed-Amine Lellouchi y Óscar Briex.
Hombres de pie en evento formal: uno con chaleco azul de la selección francesa, otro con gafas y expresión solemne, el tercero en camiseta blanca.
Freddy Coquelin, Thierry Cadet y Pierre Michel Crochet.
Mujer rubia sonriente con chaqueta oscura y camiseta blanca, joven castaña con chaqueta sobre los hombros, hombre con blazer a cuadros también sonriente.
Tatiana Malard, Axelle Husson y Arnaud Serniotti.
Pareja sonriente en coctel, el hombre con cabello rubio y barba, la mujer con cabello castaño, ambos en camisetas blancas con detalles en rojo y azul.
Víctor Aerts y Aubane Plouhinec.
Cuatro hombres posan sonrientes: uno en camisa de rayas clara, otro en sudadera negra, un tercero con camisa azul y el cuarto en camisa verde claro.
Marco Fernández, José Sanabria, Leonardo Vázquez y Ale Basaldúa.
Jóvenes con chaquetas deportivas oscuras posan en evento, uno lleva gorra. Ambiente interior con suave iluminación.
Noe Montagard y Tom Martín.
Cuatro mujeres sonríen, vestidas con camisetas blancas, luciendo medallas en ambiente colorido y festivo.
Noélie Gontier, Céleste Grenon-Granger, Marie Lecomte y Ornella Faría.
Hombre joven con camiseta blanca y pantalones oscuros, junto a mujer con chaqueta oscura, ambos sonriendo en evento social.
Alexandre Le Guen y Pauline Roques.