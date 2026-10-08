ASU World Skate Games 2026: Embajada de Francia en Paraguay recibió a su delegación

Con un cóctel, el embajador de Francia en Paraguay, Jean-Philippe Gavois dio la bienvenida a la delegación francesa de que participa de los ASU World Skate Games 2026, evento que se desarrollará hasta el 18 de octubre. En el torneo el país europeo cuenta con 194 atletas en 10 disciplinas y, hasta el momento, ya recibieron más de 30 medallas.

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