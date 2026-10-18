Sociales
18 de octubre de 2026 - 01:00

Mar de Liz, exposición de Toranzos en BGN

Hombre en chaqueta negra sentado sostiene un libro, mientras mujer en chaqueta roja con collares interactúa en una galería.
Félix Toranzos y Lucy Yegros.Gentileza

Mar de Liz, exposición de Félix Toranzos en BGN/Arte, explora las profundidades de una paleta monocromática a través de la superposición de tonos.

Por ABC Color
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Esta muestra netamente digital es el resultado que propone un diálogo entre el residuo análogo y la reinterpretación digital. A partir de una prueba de impresión serigráfica, el rastro de tinta sobrante es extraído de su soporte físico para habitar el lienzo virtual.

Felix Toranzos inauguró su exposición de arte Mar de Lis en la galería BGN en Asunción, Paraguay.
Felix Toranzos inauguró su exposición de arte Mar de Lis en la galería BGN.
Patricia Toyotoshi asiste a la inauguración de una exposición en la galería BGN de Asunción.
Patricia Toyotoshi.
Mujer sonriente en vestido blanco y negro con chaqueta negra, en galería artística con fondo vibrante púrpura y azul.
Fulvia Solaeche.
Mujer con túnica negra y detalles blancos sonríe junto a hombre en traje gris y corbata verde en galería iluminada con arte colorido.
Valeria Gallarini y Melvin Roldán.
Mujer de pie en galería, viste chaleco multicolor y blusa blanca, sonriendo serenamente frente al arte abstracto de fondo.
María Irigoita.
Mujer con blusa marrón y hombre en camisa oliva, ambos sonríen en una galería decorada con arte en tonos púrpuras y verdes.
Eliana Rodríguez Alcalá y Juanjo Ardissone.
Mujer con camisa blanca a rayas y cinturón negro sonríe junto a hombre en camisa beige de rayas en galería con obras de arte de fondo.
Adriana Zimmermann y Marcos Sborovsky.
Tres personas sonríen en un espacio cultural, una mujer con abrigo azul, dos en atuendos oscuros, rodeados de arte abstracto.
Roberto Ugarte, Clemi Gayet y Silvana Domínguez.