Esta muestra netamente digital es el resultado que propone un diálogo entre el residuo análogo y la reinterpretación digital. A partir de una prueba de impresión serigráfica, el rastro de tinta sobrante es extraído de su soporte físico para habitar el lienzo virtual.
18 de octubre de 2026 - 01:00
Mar de Liz, exposición de Toranzos en BGN
Mar de Liz, exposición de Félix Toranzos en BGN/Arte, explora las profundidades de una paleta monocromática a través de la superposición de tonos.
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