La Noche Rosa promovió la concientización sobre el cáncer de mama

El doctor Raúl Fanego reunió a invitados en una nueva edición de La Noche Rosa, una iniciativa dedicada a generar conciencia sobre la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. El encuentro, realizado en Dorsia Cocktail Bar, incluyó una charla médica y un brindis, en el marco de las actividades de sensibilización por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

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