Sociales
26 de octubre de 2026 - 01:00

La Noche Rosa promovió la concientización sobre el cáncer de mama

Raul Fanego y una mujer sonríen en Dorsia Cocktail Bar, ella con blusa blanca y jeans, él en camisa rosa, rodeados de arte.
Bárbara Bradshaw y Raúl Fanego. Pedro Gonzalez

El doctor Raúl Fanego reunió a invitados en una nueva edición de La Noche Rosa, una iniciativa dedicada a generar conciencia sobre la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. El encuentro, realizado en Dorsia Cocktail Bar, incluyó una charla médica y un brindis, en el marco de las actividades de sensibilización por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Por ABC Color
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Tres mujeres sonríen en un jardín, una viste de blanco, otra de marrón y la última de rosa claro.
Ángela Acuña, Ana Campuzano y Cinthia Rodríguez.
Paola Hornung sonríe junto a amiga en blusa rosa y vestido floral en elegante bar, con botellas de licor de fondo.
Silvia Ehrecke y Paola Hornung.
Mujeres sonrientes con chaquetas, una de cabello oscuro y otra rubia, en un ambiente elegante con luz tenue.
María Inés Angulo y Camila Duré.
Dos mujeres sonrientes, una en chaqueta rosa y otra en vestido dorado, rodeadas de vegetación en un evento nocturno.
Mirta Alcaraz y Nidia González.
Vero Vega de blusa blanca y pantalón negro junto a otra mujer en blusa rosa, posando sonriendo en un ambiente decorado.
Carolina Castillo y Vero Vega.
Soraya Bittar en vestido colorido junto a otra mujer en blusa blanca y pantalones plateados, ambas sonriendo en un ambiente festivo.
Soraya Bittar y Carolina Zárate.
Cuatro mujeres sonrientes, una en vestido floral, otra en blusa blanca, tercera en camisa brillante y cuarta en vestido verde, en un bar moderno.
Ale Ladalardo, Yenny Martí, Mirtha Ramírez y Silvia Meyer.