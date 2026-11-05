05 de noviembre de 2026 - 01:00
Cultura que conecta: arrancó el cine Mercosur-UE
Con gran éxito inició la Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta, un evento que celebra la integración cultural mediante siete funciones libres y gratuitas de coproducciones cinematográficas. Las embajadas de Argentina, Brasil, Uruguay, la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay organizan esta iniciativa enmarcada en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur para estrechar vínculos regionales. La ceremonia inaugural, realizada en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, cautivó al público con la proyección de la serie documental “Los Tesoros Desconocidos de Paraguay”, coproducida entre Alemania y Paraguay.
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