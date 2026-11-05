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Sociales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Cultura que conecta: arrancó el cine Mercosur-UE

Cuatro personas conversan en un ambiente elegante; un hombre joven de traje azul, un anciano con barba canosa, una mujer de cabello rizado y otro anciano.
Jörg Herrera, viceembajador de la Embajada de Alemania, José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Katja Afheldt, embajadora de Unión Europea y Guillermo Nielsen, embajador de Argentina.Silvio Rojas

Con gran éxito inició la Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta, un evento que celebra la integración cultural mediante siete funciones libres y gratuitas de coproducciones cinematográficas. Las embajadas de Argentina, Brasil, Uruguay, la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay organizan esta iniciativa enmarcada en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur para estrechar vínculos regionales. La ceremonia inaugural, realizada en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, cautivó al público con la proyección de la serie documental “Los Tesoros Desconocidos de Paraguay”, coproducida entre Alemania y Paraguay.

Por Nadia Cano
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Mujer con vestido rosa claro sonríe junto a hombre de traje oscuro y corbata, en un evento con luces verdes y rojas.
Natalia Salas y Aurimar Nunes.
Mujer de cabello rizado con blusa blanca, hombre canoso en blazer negro y mujer de cabello lacio en blusa blanca, conversan en un ambiente formal.
Kirsti Ala-Mutka, José Luis Sánchez y Sandra Eberhardt.
Mujer rubia con blusa azul de encaje sonríe junto a hombre con saco azul claro y corbata plateada en un evento al atardecer.
Marlies Herrera junto con Arnaud Serniotti.
Dos mujeres sonríen, una en vestido azul marino y otra en vestido de rayas y blazer blanco, en un evento social con ambiente moderno.
Laurel Lahaie y Natalia Villalba.
Hombre canoso con blazer gris y hombre de cabello oscuro en traje marrón conversan en un ambiente iluminado con tonos verdes y azules.
Christophe Chavagneux y Jean-Philippe Gavois, embajador de Francia.
Mujer de cabello castaño oscuro en chaqueta a rayas, hombre en traje azul y otra mujer con atuendo marrón en un elegante ambiente interior.
Vanesa Gelman, Federico Burella y Delia Harriet.

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