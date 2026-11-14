La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) ofreció una nueva edición de los Premios ADEC, una iniciativa que desde 1994 reconoce a organizaciones y emprendedores que se destacan por sus buenas prácticas, innovación, sostenibilidad y compromiso con la sociedad.
14 de noviembre de 2026 - 01:00
Premios ADEC 2026
La edición 2026 de los Premios ADEC reconoció a empresas y emprendedores que contribuyen al desarrollo económico y social del país. La ceremonia se realizo en el Banco Central del Paraguay.
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