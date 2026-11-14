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Sociales
14 de noviembre de 2026 - 01:00

Premios ADEC 2026

Tres hombres en trajes oscuros con corbatas, de pie en fila en un evento de premios ADEC, mostrando expresiones felices.
Rodrigo Rivarola, Jorge Figueredo y el embajador de la República de China (Taiwán), Iván Y. J. Lee.Silvio Rojas

La edición 2026 de los Premios ADEC reconoció a empresas y emprendedores que contribuyen al desarrollo económico y social del país. La ceremonia se realizo en el Banco Central del Paraguay.

Por ABC Color
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La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) ofreció una nueva edición de los Premios ADEC, una iniciativa que desde 1994 reconoce a organizaciones y emprendedores que se destacan por sus buenas prácticas, innovación, sostenibilidad y compromiso con la sociedad.

Tres mujeres posan sonrientes: una en blusa negra, otra en blusa blanca con abrigo rosa, y la última en vestido negro sin mangas.
María José Morgensen, Mercedes Maciel y Viviana Estigarribia.
Mujer de cabello rizado en vestido negro y joyería dorada, rodeada de dos hombres sonrientes en un evento del Grupo Yaguareté.
Adolfo Benítez, Gladys Talavera y Andreas Neufeld.
Cinco personas sonrientes en chaquetas, interaccionando en un ambiente moderno con letreros de emergencia visibles.
Mauricio Brítez, Diego Brítez, Jorge Leoz, Ana Leoz y Daniel Leigue.
Mujer con vestido largo rojo y hombre en traje negro sonríen, rodeados de un ambiente festivo con plantas y decoración oscura.
Araceli Oviedo y Enrique Peña.
Tres mujeres sonriendo: una con vestido negro y collar brillante, otra en blusa negra y pantalones brillantes, y la última en vestido negro ajustado.
Vanina Morán, María Cáceres y Valeria Morán.
Cuatro personas sonríen: mujer en traje blanco, hombre en camisa azul, mujer en vestido burdeos y hombre en traje negro.
María José Cosp, Santiago García, Sara Centurión y Darío Colmán.
Mujer con cabello lacio y abrigo blanco sonríe junto a hombre de traje oscuro, fondo decorado con luces brillantes.
Soledad Blanco y Ernesto Figueredo.
Hombre con traje claro, mujer en blusa de encaje y pantalones claros, y mujer de vestido rojo sonríen en ambiente decorado con luz suave.
Rodrigo González, Katherine Reichert y Chip Sacco.
Mujer sonriendo con vestido rosa y bolso negro junto a hombre con chaqueta gris, en fondo decorado con luces suaves.
Tamara Paredes e Ivan Butlerov.
Dos mujeres sonrientes, una con blusa clara y bolso rojo, la otra en top y falda negra, posan en ambiente formal.
Tiziana Rivarola y Carolina Marín.

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