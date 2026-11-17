17 de noviembre de 2026 - 01:00
Coomecipar celebró 54 años de trayectoria con tradicional Cena de Gala
En el marco de su 54º aniversario, la Cooperativa Coomecipar reunió a socios, directivos, colaboradores e invitados especiales en una Cena de Gala realizada en Talleyrand Costanera. Bajo el lema “54 años construyendo confianza”, la velada celebró la historia y el crecimiento institucional de la entidad, con un encuentro marcado por la camaradería y la música del Grupo Generación.
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