La celebración del 45° aniversario de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya reunió a representantes diplomáticos, empresarios y amantes de la cultura gastronómica en un encuentro que resaltó los lazos bilaterales y el valor culinario de Italia. Durante la jornada, enmarcada en la semana dedicada a la cocina italiana en el mundo y al reconocimiento de esta tradición como patrimonio cultural, los asistentes compartieron un espacio de intercambio y camaradería en la sede ubicada sobre la avenida Colón. El evento puso en relieve décadas de cooperación comercial, tradición y sabores compartidos entre ambas naciones.

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