24 de noviembre de 2026 - 01:00
Nueva edición de Arte en Residencia en Asunción
La Embajada de España y el Centro Cultural de España en Asunción presentaron la segunda edición del programa Arte en Residencia con la inauguración de la Colección Mendonca. El prestigioso acervo privado, iniciado por el jurista Daniel Mendonca, exhibió alrededor de cincuenta piezas de destacados referentes del arte contemporáneo paraguayo. La muestra, realizada en la residencia de la Embajada de España, incluyó pinturas, grabados, fotografías, textil, collage y objetos, proponiendo nuevas lecturas y experiencias de acceso al patrimonio artístico local.
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