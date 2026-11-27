Viedma Galería de Arte inauguró Persistencia. 40 años de arte, una exposición retrospectiva que celebró cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida de la artista visual paraguaya Cristina Paoli. Con la curaduría del artista y arquitecto Celso Figueredo, la muestra presentó en su sede de Asunción un recorrido por las obras y búsquedas estéticas desarrolladas por la creadora desde sus inicios en 1986. El encuentro, reunió a referentes del ámbito cultural para homenajear el aporte de Paoli a las artes plásticas nacionales.

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