Cuando una moto se te acerca en la calle... ¡y es para salvarte el día!

Cualquiera que use el transporte público sabe lo que significa perder el bus en una ciudad donde el sistema no tiene una frecuencia fija y no queda más que esperar a la buena de Dios. Hoy te contamos la historia de Nico Talavera, que relató lo que le pasó cuando quiso el destino que perdiera el colectivo y concurriera a su rescate un motociclista anónimo.

De no creer lo que me paso recién. Iba camino a la parada del bondi y estando a una cuadra veo que el bondi que me lleva estaba girando ya. Empecé a correr y no le alcancé. Llegue a la esquina y para un man en una moto y me dice “eju jaha vamos alcanzarle” y me subi sique ya. — Nico (@talavera_nico) August 19, 2021

Mediante la red social Twitter, el joven comenta que, a pocos metros de llegar a la parada de buses, la unidad de transporte público que lo llevaba a su casa ya estaba saliendo del lugar.

Nico solo atinó a emprender una carrera desesperada, pero ya sin éxito. Para su fortuna, al llegar a la esquina, un motociclista testigo de la escena se le acerca y se ofrece a llevarlo hasta alcanzar al bus.

Ahora ya estoy camino a casa, o sino iba a esperar 1 hora como mínimo para que venga otro bondi. En fin, necesito un Rt hasta llegar a este buen pibe que me ayudo. Le debo un pack de birra como mínimo 🍻 — Nico (@talavera_nico) August 19, 2021

Tras una “carrera”, el motociclista logra alcanzar al bus y así Talavera evitó aguardar una hora un nuevo transporte. En la misma red social, busca a quien lo ayudó a abordar el bus a casa para darle un obsequio a modo de agradecimiento.

Empatía

La historia de Nico no fue la única, ya que muchos usuarios de Twitter contaron las suyas en el hilo del joven. Gracias a que él tiró la primera piedra, nos enteramos que su caso no es aislado, y que no es extraño este geste empático de motociclistas hacia los sufridos usuarios del transporte público. Aquí te dejamos algunas:

MANNNN Ya me había pasado algo así, volviendo de lo de mi novia el colectivo no me paró y un kape en su moto me dice " ejupi ja hopytyta pe infeliz" JAJAJAJAJA — Felix Urbieta (@15Urbieta) August 20, 2021

Lo mismo me pasó con un personaje, eju ñamuña le dije y se puso mi mochila de Delivery jajajajajaja — Unknown Man (@jhsph_) August 20, 2021

Me pasó algo similar, en la ruta 1. Cuando salí del baño del parador mi bus a Enc ya había salido, se estaba yendo pero cerca aún, empecé a correrle¿? Alguien en una moto me dice para llevarme, por suerte me vieron desde el bus, pararon y les alcancé. Gracias igual al de la moto! — madmags (@maguyservian) August 20, 2021