Taylor Swift promete más conciertos en Argentina: ¿vendrá a Paraguay?

Taylor Swift cumplió su agenda de conciertos en Argentina ante una multitud eufórica que incluyó a “swifties” de toda la región. En el marco de su gira “The Eras Tour”, la cantante llenó el estadio Monumental de Buenos Aires durante tres noches.

Después de la Taylormanía que invadió la ciudad de Buenos desde el jueves, Taylor Swift dio ayer, domingo, el último de sus tres conciertos en Buenos Aires, ante casi 80 mil personas. No era la fecha prevista, pero la tormenta del viernes obligó a correr el segundo show de la estadounidense en River, recoge el diario Clarín.

“Buenos Aires, me están haciendo sentir maravillosa ahora”, dijo la cantante al abrir su concierto y luego comentó que era una alegría decir: “Bienvenidos a The Eras Tour”, porque se sentía nerviosa y asustada de que no pudieran estar en el show reprogramado. “Les vamos a dar todo lo que tenemos”, prometió, además de pedir un aplauso para los teloneros. “Vamos a vivir una aventura de 17 años con muchas eras, ¿qué les parece?”, expresó.

Taylor Swift: un show de casi tres horas y media

El concepto de “The Eras Tour” es un recorrido por diferentes eras o etapas de la historia de Taylor Swift como cantautora y cada una está representada por un color. Además, algunas tienen símbolos, como una serpiente.

El show presentado en Argentina tuvo una duración de tres horas y media, en que recorren casi toda la discografía de 9 de sus 10 álbumes con una lista de temas ya establecida, aunque también deja un momento para compartir dos “canciones sorpresas” que convierten cada fecha en única y especial.

En total, son 45 hits acompañados por 18 cambios de vestuario y prácticamente todo sin interrupciones, con un guión y estructura perfectos, muy bien pensados y dignos de un costoso show de Broadway.

El público incluye tres generaciones bien definidas: los de más de 30, millennials como Taylor, que crecieron con ella; los de veintipocos, que son mayoría, y los de 15-16 que llegan acompañados por mamá, papá o alguna tía chica o prima grande.

Igualmente, casi al finalizar su último show en Argentina, la cantante prometió regresar a Argentina: “Vendré muchas veces más”, dijo y la ovación del público fue prolongada.

¿Vendrá a Paraguay?

Pese a las promesas de dar más conciertos en la región, la agenda de Taylor por Latinoamérica de momento no incluye conciertos en Paraguay, pero la esperanza de los “swifties” no decae.