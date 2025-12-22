Santa Cam en vivo: mirá los preparativos de Papá Noel en el Polo Norte.

A días de la Navidad en el Polo Norte sigue el trabajo incesante de Papá Noel, los elfos y todos los involucrados en preparar los regalos para los que se portaron bien.

Podés ver cómo trabajan preparando los obsequios a través de una experiencia digital inmersiva que permite a familias de todo el mundo ser testigos de la organización previa a la noche de Navidad. Mediante la denominada Santa Cam, los usuarios pueden acceder a una transmisión que muestra el movimiento constante en la aldea de Papá Noel, ofreciendo una perspectiva única sobre las tradiciones de esta temporada.

El taller de Santa Claus se muestra en plena acción, donde los elfos trabajan incansablemente en la fabricación y empaquetado de los regalos que se repartirán globalmente.

La Santa Cam está disponible en YouTube y es una iniciativa que busca conectar a las personas con el espíritu navideño a través de la tecnología, transformando la curiosidad por el Polo Norte en una actividad educativa y entretenida para compartir en el hogar.

