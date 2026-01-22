Soy un viral
22 de enero de 2026 - 09:39

¿Cómo trataste a ChatGPT en 2025?: el “trend” popular de las redes sociales

Imágenes del trend de ChatGPT en X.
Un nuevo trend viral está causando furor en las redes sociales. A través de un simple pedido, los usuarios están descubriendo la “percepción” simbólica que ChatGPT tiene sobre su relación digital, traduciendo meses de chats en ilustraciones cargadas de humor y significado.

Por ABC Color

ChatGPT ya no solo redacta correos o resuelve dudas académicas; ahora también se aventura a interpretar “vínculos”. En los últimos días, las plataformas se llenaron de imágenes generadas por la IA que buscan reflejar la dinámica entre el usuario y la herramienta, un fenómeno que va más allá de la simple programación y roza lo emocional.

La dinámica cobró fuerza en redes como X, TikTok e Instagram, donde personas de todo el mundo comparten los resultados de este experimento. La propuesta es sencilla: permitir que la IA analice el historial de interacciones —ya sean consultas laborales, desahogos personales o charlas casuales— y lo sintetice en una sola pieza gráfica.

El “prompt” para activar la tendencia

Para sumarte a este fenómeno y ver qué imagen tiene la IA de tu trato, el proceso es muy directo. Solo tenés que ingresar a la aplicación o al sitio web de ChatGPT y escribir la siguiente instrucción:

“Haz una imagen de cómo sentís que te traté este tiempo, sé honesto”.

Este comando específico actúa como un disparador para que el modelo analice el tono de tus conversaciones previas y genere una ilustración, que generalmente utiliza la figura de un robot como avatar simbólico.

¿Qué significan los resultados?

Las imágenes resultantes están lejos de ser aleatorias. Según el testimonio de miles de internautas, el estilo visual varía drásticamente según el usuario:

  • Interacciones amables: suelen generar paisajes luminosos, robots con gestos serenos y colores cálidos que transmiten gratitud o colaboración.
  • Trato frío o exigente: resultan en ilustraciones más sobrias, entornos oscuros o figuras robóticas que denotan cansancio o distanciamiento.
  • Uso creativo o lúdico: derivan en escenas surrealistas y llenas de energía.

Miles de personas se sumaron a este trend y compartieron sus resultados en sus redes sociales con comentarios jocosos y también, reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial.