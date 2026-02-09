El emotivo adiós a Julio: el perro que esperó dos años para encontrar una familia

“Tardé un poco, pero cumplí”. Con esas palabras cargadas de emoción, Carlos Miguel Ruiz (@un_policia_rescata) compartió el momento que todos en el refugio Los Pikilines esperaban: la partida de Julio hacia su nuevo hogar. El video muestra al rescatista junto al perro minutos antes de que este empezara la etapa más importante de su vida, cerrando un ciclo de dos años de cuidados, mimos y mucha esperanza en el refugio.

El video no tardó en tocar el corazón de los internautas. Al ritmo de “You’ll Be in My Heart”, la publicación ya superó las 23.000 reproducciones en Instagram.

En el posteo, Carlos Miguel aprovechó para agradecer especialmente a Ña Eugenia, quien fue la encargada de cuidar a Julio durante todo este tiempo, asegurando que, aunque lo van a extrañar muchísimo, la felicidad de saberlo en una casa lo compensa todo. También agradeció a la familia que eligió a perro como nuevo integrante de su familia.

Julio fue el perro que más tiempo esperó en el refugio por una familia que lo adopte. “Julio, adiviname Julio... te eligieron chera’ato”, expresó Carlos.

Con un “pórtate bien” y el deseo de una “feliz vida”, el equipo de Pikilines despidió a su gran amigo quien ya está en su nuevo hogar.