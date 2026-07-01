La historia de Tommy, el golden retriever que se volvió viral alentando a la Albirroja

Las cámaras de seguridad de una empresa captaron un momento tan genuino que tardó pocos minutos en volverse viral. En las imágenes se observa la tensión previa: un televisor sintonizando el partido entre Paraguay y Alemania, apoyado sobre una mesa con los colores de nuestra bandera paraguaya y un solitario hincha viviendo el minuto a minuto al borde del sillón.

¿O acaso eran dos los hinchas, uno humano y otro perruno?

Lo que derritió las redes fue la actitud del perro, sentado erguido, imperturbable y observando fijamente el televisor como si estuviera analizando la tanda de penales. Lejos de asustarse por los gritos o los saltos, este golden retriever también festejó a lo grande.

En el video se puede ver cómo el joven que lo acompaña se lanza a abrazarlo y hasta besarlo con un fervor puramente albirrojo. Tommy se para en dos patas sobre el sillón y le responde el gesto.

Tommy, el perro adoptado que se convirtió en “jefe”

En conversación con ABC, Diana Ortellado cuenta que Tommy fue adoptado por su familia en 2020, en plena pandemia, luego de escapar varias veces de la casa de su vecino (el primer dueño) hasta que finalmente terminó por instalarse con los Ortellado y convertirse en el más consentido de la empresa familiar.

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“Era un perro del vecino. Se escapaba, venía junto a nosotros y así sucesivamente (...) Cada vez que aparecía en la oficina, yo le decía: ‘Ey, apareció tu perro. Apareció Tommy’. Hasta que en julio de 2020 nos dice su dueño si no le queríamos adoptar porque ya no le podían tener. Y nosotros dijimos: ‘Sí, de una (...)’ Y, bueno, se quedó y está ahora con nosotros, ya van a ser seis años. Es el jefe de la oficina. Es amo y señor de la oficina", contó.

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Respecto al joven que aparece en el video junto a Tommy, Diana cuenta que se trata de Raúl, uno de los guardias de la empresa; y quien de hecho fue el primero en subir el video a sus redes sociales sin imaginar la repercusión que tendría. La mujer comentó que Raúl y Tommy tuvieron una conexión especial desde el primer día en que se conocieron.

“Raúl es a quien más caso le hace Tommy, desde el día uno que empezó a quedarse con nosotros. Bueno, el respeto que le tiene a Raúl es impresionante, es como un hijo por ahí, no sé, es impresionante cómo le hace caso a él específicamente", indicó.

Con Paraguay instalado en los octavos de final, una cosa queda clara: la Albirroja tiene millones de hinchas empujando desde cada rincón del país, pero ninguno tiene tanta autoridad, estilo y carisma para celebrar como el gran jefe Tommy.

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