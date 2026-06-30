La particular “caravana” de una familia de Piribebuy para celebrar la clasificación de Paraguay

Canale convirtió el gol que dejó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, pero no era solo un gol, no era solo una victoria. Era la clasificación histórica de una selección que hace 16 años no conocía lo que era participar de la máxima competencia del fútbol y ante nada menos que Alemania, una selección tetracampeona.

Por eso, cuando el defensor paraguayo convirtió el gol, los Aquino, desde su casa en la Compañía Yacarey de la ciudad de Piribebuy, entendieron que debían unirse al festejo que para esa hora movilizaba a todo un país.

Sin embargo, a diferencia de quienes se subían a sus motocicletas y automóviles, ellos eligieron hacer su propia “caravana” subidos a una carreta tirada por bueyes. Con cánticos y banderas, cinco personas y un perrito hicieron su propia fiesta, recorriendo sus calles de tierra.

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Sus vídeos llegaron hasta nuestra redacción y hoy ya forman parte del registro de uno de los momentos más emotivos de la historia de una selección que le devolvió la ilusión a todo un país que se niega a dejar de festejar.

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