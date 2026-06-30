Nacionales
30 de junio de 2026 a la - 13:55

La particular “caravana” de una familia de Piribebuy para celebrar la clasificación de Paraguay

Las caravanas de vehículos son una de las formas más comunes de celebración conjunta. Así ha quedado demostrado en las últimas horas en distintas calles, avenidas y rotondas a lo largo del país, donde la euforia por la Selección Paraguaya ha concentrado a miles de personas que se expresan a través de bocinazos. Pero... ¿Qué pasa en el Paraguay más profundo, donde las calles pavimentadas son todavía un sueño? Te mostramos lo que hizo una familia para no quedarse fuera de los festejos.

Por ABC Color

Canale convirtió el gol que dejó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, pero no era solo un gol, no era solo una victoria. Era la clasificación histórica de una selección que hace 16 años no conocía lo que era participar de la máxima competencia del fútbol y ante nada menos que Alemania, una selección tetracampeona.

Por eso, cuando el defensor paraguayo convirtió el gol, los Aquino, desde su casa en la Compañía Yacarey de la ciudad de Piribebuy, entendieron que debían unirse al festejo que para esa hora movilizaba a todo un país.

Sin embargo, a diferencia de quienes se subían a sus motocicletas y automóviles, ellos eligieron hacer su propia “caravana” subidos a una carreta tirada por bueyes. Con cánticos y banderas, cinco personas y un perrito hicieron su propia fiesta, recorriendo sus calles de tierra.

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Los miembros de la familia Aquino se montaron en su carreta y recorrieron las calles de su barrio para celebrar la clasificación de Paraguay
Los miembros de la familia Aquino se montaron en su carreta y recorrieron las calles de su barrio para celebrar la clasificación de Paraguay

Sus vídeos llegaron hasta nuestra redacción y hoy ya forman parte del registro de uno de los momentos más emotivos de la historia de una selección que le devolvió la ilusión a todo un país que se niega a dejar de festejar.

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