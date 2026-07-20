Soy un viral
20 de julio de 2026 a la - 09:28

Donald Trump trató de colarse en la foto de los campeones españoles

Rodri recibe el trofeo de Campeón Mundial de la FIFA de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración de los campeones mundiales tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Rodri recibe el trofeo de Campeón Mundial de la FIFA de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración de los campeones mundiales tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026234028+0000 DAN MULLAN

Donald Trump volvió a ser viral en redes sociales tras un insólito momento durante la consagración de España en el Mundial. El presidente de Estados Unidos demoró la entrega del trofeo a Rodri al intentar colarse en la foto de los campeones, obligando a Gianni Infantino a intervenir para retirarlo del escenario. La escena desató una lluvia de memes y duras críticas en redes sociales.

Por ABC Color

España vivió una fiesta inolvidable tras coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia. La Roja venció por 1-0 a Argentina en una final electrizante disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un gol agónico de Ferran Torres en el minuto 106’ de la prórroga que emuló la gesta de Andrés Iniesta en 2010.

Sin embargo, el momento cumbre de la consagración no estuvo exento de tensión y momentos insólitos, los cuales rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Gianni Infantino entregaron la copa a los jugadores de España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Gianni Infantino entregaron la copa a los jugadores de España.

Donald Trump: un invitado que no se quería ir

Durante la entrega de la copa, el presidente estadounidense Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de alcanzar el trofeo al capitán español, Rodri Hernández.

El momento de la coronación se volvió sumamente incómodo cuando Trump, en lugar de dar un paso al costado para dejar el protagonismo a los campeones, permaneció al lado del grupo interactuando con varios futbolistas. Rodri y el resto del plantel esperaban con la copa en la mano el instante para levantarla frente al estadio, mientras el mandatario continuaba en el centro de la escena.

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Fue necesaria la intervención reiterada de Gianni Infantino, quien mediante gestos directos le indicó a Trump que debía retirarse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observan tras entregar el trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA a España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observan tras entregar el trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA a España.

Las redes sociales se inundaron de inmediato con videos, memes y comentarios que criticaron la actitud del presidente estadounidense, calificando la escena como un intento forzado de acaparar la atención en un momento exclusivamente deportivo.

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