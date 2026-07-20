Donald Trump trató de colarse en la foto de los campeones españoles

España vivió una fiesta inolvidable tras coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia. La Roja venció por 1-0 a Argentina en una final electrizante disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un gol agónico de Ferran Torres en el minuto 106’ de la prórroga que emuló la gesta de Andrés Iniesta en 2010.

Sin embargo, el momento cumbre de la consagración no estuvo exento de tensión y momentos insólitos, los cuales rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Donald Trump: un invitado que no se quería ir

Durante la entrega de la copa, el presidente estadounidense Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de alcanzar el trofeo al capitán español, Rodri Hernández.

El momento de la coronación se volvió sumamente incómodo cuando Trump, en lugar de dar un paso al costado para dejar el protagonismo a los campeones, permaneció al lado del grupo interactuando con varios futbolistas. Rodri y el resto del plantel esperaban con la copa en la mano el instante para levantarla frente al estadio, mientras el mandatario continuaba en el centro de la escena.

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Fue necesaria la intervención reiterada de Gianni Infantino, quien mediante gestos directos le indicó a Trump que debía retirarse.

Las redes sociales se inundaron de inmediato con videos, memes y comentarios que criticaron la actitud del presidente estadounidense, calificando la escena como un intento forzado de acaparar la atención en un momento exclusivamente deportivo.

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