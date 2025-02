¡Atención! Así podés activar la transcripción de mensajes de voz a texto en WhatsApp

La transcripción de mensajes de voz convierte los audios en texto. Para usar esta función, se debe activar en el dispositivo del usuario y, al activarla, el destinatario puede ver la transcripción, pero el remitente no tiene acceso a ella.

Las transcripciones se generan de manera local en el dispositivo y los mensajes de voz se mantienen seguros mediante cifrado de extremo a extremo, lo que impide que terceros, incluido WhatsApp, puedan escuchar los mensajes o leer sus transcripciones.

Cómo activar transcripción de mensajes de voz en Android

La transcripción viene desactivada por defecto. Para activarla, seguí estos pasos:

Abrí Configuración en WhatsApp. Dirigite a Chats. Activá o desactivá la opción Transcripción de mensajes de voz.

Al activar, seleccioná el idioma que prefieras para la transcripción. La configuración inicial permite elegir el idioma y decidir si descargarlo inmediatamente o esperar hasta estar conectado a Wi-Fi. Actualmente, se admiten los siguientes idiomas: inglés, portugués, español y ruso.

Cómo ver las transcripciones

Para ver la transcripción, activá primero la función en tu dispositivo. Después, mantené presionado el mensaje de voz y seleccioná Transcribir. Al hacer clic dentro del mensaje, se puede expandir la transcripción.

El proceso de transcripción puede llegar a demorar. Si aparece el error “Transcripción no disponible”, podría deberse a que el idioma configurado no coincide con el del mensaje de voz, o que hay ruido de fondo interfiriendo. Otra posibilidad es que el idioma del mensaje de voz no esté soportado. Asimismo, la precisión de las transcripciones puede variar.

Cómo activar o desactivar la función en iOS

Inicialmente, la transcripción de mensajes de voz está desactivada. Para habilitarla, seguí estos pasos:

Abrí la aplicación WhatsApp. Accedé a Configuración. Seleccioná Chats. Activá o desactivá la opción Transcripción de mensajes de voz. Seleccioná el idioma de transcripción apropiado.

Es necesario tener Siri activado para visualizar las transcripciones. La activación inicial puede requerir descargar el idioma necesario. La compatibilidad de idiomas depende del sistema operativo del dispositivo.

Idiomas compatibles

Las versiones de iOS 16 y superiores soportan idiomas como inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, turco, chino y árabe.

Versión iOS 17 y superiores añaden soporte para danés, finlandés, hebreo, malayo, noruego, holandés, sueco y tailandés.

Visualización de transcripciones

Una vez activada la transcripción:

Mantené presionado el mensaje de voz y seleccioná Transcribir. Expandé la transcripción desde el mensaje de voz.

El dispositivo debe tener iOS 16 o superior y la función “Oye, Siri” habilitada. Las transcripciones pueden no ser exactas.