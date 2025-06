Nintendo lanza la Switch 2, su consola de videojuegos de nueva generación

Nintendo lanza este jueves su nueva consola, la Switch 2, sucesora de la enormemente exitosa consola “híbrida” - de mesa y portátil - Switch, lanzada en 2017.

En América, la Switch 2 se lanza con un precio de 450 dólares (unos 3.600.000 guaraníes, según la tasa de cambio actual), un precio 50 por ciento más alto que el que tuvo la primera Switch cuando fue lanzada en 2017; mientras en Europa tiene un precio de 469 euros (unos 4.400.000 guaraníes).

Nintendo no tiene representación en Paraguay, pero tiendas de electrónica importan consolas de videojuegos y suelen venderlas a precios más altos.

La nueva generación de Nintendo

Se trata de la séptima consola de mesa de Nintendo y sucede a la Nintendo Entertainment System (Family Computer o Famicom en Japón) de 1983, la Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom en Japón) de 1990, la Nintendo 64 de 1996, la Gamecube de 2001, la Wii de 2006, la Wii U de 2012 y la Switch.

Nintendo comenzó a desarrollar la Switch 2 poco después del lanzamiento de la primera Switch, y el resultado es una consola con una línea continuista, muy similar a su predecesora, una anomalía para la empresa japonesa, que en las últimas generaciones de consolas se caracterizó por grandes innovaciones de un lanzamiento a otro como la introducción de controles de movimiento en la Wii, un control con pantalla en la Wii U y la amalgama entre consola de mesa y portátil en la Switch.

A simple vista, la Switch 2 es muy parecida a la primera Switch: una pantalla LCD con dos controles que pueden prenderse a sus costados para jugar en modo portátil o desprenderse para colocar la pantalla en un puerto que puede conectarse a televisores u otro tipo de monitor, y además sirve como cargador para la consola.

Sin embargo, existen diferencias notables con la versión original de la Switch como un mayor tamaño de pantalla (de 7,9 pulgadas), una mayor capacidad de almacenamiento de datos (256 gigabytes de memoria interna) y la capacidad de reproducir juegos a una resolución 4K a 60 cuadros por segundo cuando la consola está conectada a su puerto – no así en modo portátil, en el cual la resolución está limitada a 1080p.

Novedades de hardware y software

Los controles, los nuevos JoyCon, presentan novedades como el hecho de que se conectan a la pantalla-consola por magnetismo, en vez del sistema de riel de la Switch original, y para ciertos juegos pueden ser utilizados como un “mouse” de computadora, deslizándolos sobre cualquier superficie lisa.

Además, los JoyCon de la Switch original son compatibles con la nueva consola.

La Switch 2 incorpora también una webcam y será la primera consola de Nintendo en permitir chat en línea - con audio y video - entre sus jugadores.

Los juegos para Switch 2 seguirán siendo vendidos en la forma de tarjetas de memoria en un formato similar a los de la consola anterior. La Switch 2 también reproduce los cartuchos de juegos de la primera Switch y los jugadores podrán acceder a su biblioteca de juegos digitales de la Switch 1 desde la nueva consola.

Nintendo informó que verificó que todos los juegos publicados por ellos mismos tienen compatibilidad con la nueva máquina, al igual que alrededor de un 75 por ciento de los más de 15.000 juegos publicados por otros distribuidores en la Switch original.

Nintendo mantendrá también su programa de suscripción en línea, necesario para jugar juegos “online”, que además ofrece un catálogo de juegos clásicos de generaciones anteriores. Por primera vez, el servicio ofrecerá juegos de Gamecube.

Juegos de lanzamiento

El catálogo de juegos de lanzamiento de la Switch 2 está encabezado por Mario Kart World, la nueva entrega de la icónica saga de juegos de carrera con personajes de Super Mario World y otros juegos de Nintendo. El nuevo título trae innovaciones como un diseño de mundo abierto y un incremento de los corredores en pista a 24, de los 12 que podían competir en la entrega anterior, Mario Kart 8.

Una “innovación” de Mario Kart World que ha sido recibida con gran negatividad es su precio: aunque el estándar para juegos “triple A” actualmente es de entre 60 y 70 dólares, Nintendo estableció el precio del nuevo Mario Kart en 80 dólares.

Se trata del único juego original que Nintendo lanzará este jueves – aparte del Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una colección de minijuegos para que los usuarios de familiaricen con el producto – para acompañar a su consola, aunque el lanzamiento también llega acompañado de versiones mejoradas para Switch 2 de los aclamados últimos juegos de la saga The Legend of Zelda lanzados en la primera Switch: Breath of the Wild (2017) y Tears of the Kindgom (2023).

Por otro lado, otros distribuidores acompañan el lanzamiento de la Switch 2 con títulos como Survival Kids, Shine Post: Be Your Idol! (ambos de Konami), Fast Fusion (Shin’en Multimedia), Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous) y Deltarune (Toby Fox), incluyendo los dos nuevos episodios que se lanzan este jueves.

Finalmente, la Switch llega con los siguientes relanzamientos o remasterizaciones de juegos que ya fueron lanzados en otras consolas:

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster (Square Enix)

Civilization VII (2K)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt)

Fantasy Like i: The Girl Who Steals Time (Level-5)

Fortnite (Epic Games)

Hitman: World of Assassination (IO Interactive)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)

Nobunaga’s Ambition: Awakening (Koei Tecmo)

Puyo Puyo Tetris 2 (Sega)

Sonic x Shadow Generations (Sega)

Split Fiction (Electronic Arts)

Street Fighter 6 (Capcom)

Suikoden I y II Remaster (Konami)

Yakuza 0 (Sega)

Próximos lanzamientos

Nintendo anunció para este año los lanzamientos de títulos muy esperados como Metroid Prime 4, la nueva entrega de la saga de juegos de disparos en primera persona de la icónica serie Metrioid, el primer Prime desde 2007; y Pokémon Legends Z-A. Ambos títulos tendrán versiones para las dos Switch.

Para julio de este año está anunciado Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de plataformas del icónico gorila de Nintendo, que tendrá un estilo de mundo abierto y exploración parecido al clásico Donkey Kong 64; y para más adelante en el año fueron anunciados Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, la nueva entrega de esa serie de acción derivada de The Legend of Zelda; y Kirby Air Riders, una secuela del clásico de carreras Kirby Air Ride.

También se anunció para 2026 un juego exclusivo para Switch 2 de From Software titulado The Duskbloods, de Hidetaka Miyazaki, director de Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring.

También están anunciados para los próximos meses “ports” para Switch 2 de juegos como Elden Ring, Final Fantasy VII Remake, Hades II o Star Wars Outlaws, entre otros.