ChatGPT, Gemini y Copilot: qué puede hacer cada uno por vos y cuál te conviene

Para qué sirve ChatGPT

¿Qué es? Desarrollado por OpenAI, ChatGPT es una IA conversacional basada en el modelo GPT-4 (con actualizaciones recientes).

Podés acceder a ChatGPT tanto en versión gratuita como en una de pago (ChatGPT Plus), y existe integración con navegadores y aplicaciones de terceros.

¿Qué puede hacer por vos?

Responder preguntas de cultura general, educación, tecnología, ciencia, filosofía, etcétera.

Redactar textos creativos: desde mails y cartas, hasta cuentos, poemas, guiones, o posts para redes.

Ayudarte a estudiar : resúmenes, explicaciones simples, ejemplos prácticos.

Asistirte en la programación : explicar código, detectar errores, sugerir soluciones.

Sostener charlas simulando una conversación humana, para practicar idiomas o aclarar conceptos.

Lo bueno: su capacidad para adaptarse a diversos temas y su flexibilidad conversacional lo hacen muy versátil.

Lo no tan bueno: la versión gratuita puede estar limitada cuando hay mucha demanda; para datos actualizados necesita integración con navegadores (disponible en la versión Plus). No accede a internet en tiempo real salvo ciertas extensiones.

Qué es Gemini y para qué sirve

¿Qué es? Antes conocido como Bard, Gemini es el asistente conversacional de Google, basado en la potente arquitectura de IA propia de la empresa.

Está pensado para integrarse al ecosistema Google, con acceso a Gmail, Drive, Docs y más.

¿Qué puede hacer por vos?

Buscar información actualizada en tiempo real directamente desde Google Search .

Resumir y extraer información de tus documentos en Drive o Gmail.

Generar textos breves y claros , con un tono directo y preciso.

Asistirte en la organización de tu agenda , correos y tareas con integración directa a los servicios de Google.

Recomendarte fuentes, noticias y recursos fiables según tus intereses.

Lo bueno: acceso a información más actualizada y a tus propios documentos de Google. Ideal si ya usás productos Google.

Lo no tan bueno: las respuestas pueden ser más formales y breves que las de otros asistentes. La integración con servicios externos fuera de Google es limitada.

Qué es Copilot y para qué se usa

¿Qué es? Microsoft Copilot es el asistente IA integrado en el ecosistema Microsoft (antes Bing Chat). Utiliza modelos de OpenAI combinados con servicios de Microsoft y te permite usarlo desde el navegador Edge, Windows, y apps de Office.

¿Qué puede hacer por vos?

Generar resúmenes y presentaciones en Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

Buscar información actualizada gracias a su integración con Bing.

Ofrecer soporte para programación y depuración de código , especialmente útil en las apps de desarrollo de Microsoft.

Ayudarte a redactar mails, organizar tareas y administrar archivos dentro del universo Microsoft.

Usar indicaciones visuales: trabajar con imágenes, crear gráficos o editar bocetos rápidamente.

Lo bueno: excelente integración con Windows y Microsoft 365, óptimo para ambientes corporativos o si usás mucho Word, Excel y Teams.

Lo no tan bueno: la experiencia fuera del entorno Microsoft puede ser limitada. Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en planes de pago o para empresas.

¿Cuál elegir?

Si priorizás la conversación fluida y creatividad: ChatGPT es el más versátil para quienes buscan respuestas detalladas, redacción creativa y un tono más personal.

Si necesitás información actual y usás servicios de Google: Gemini es la mejor opción, sobre todo si querés una IA alineada con tu Gmail, Drive y demás herramientas.

Si trabajás en ambiente Windows o con documentos de Office: Copilot te permite automatizar tareas cotidianas y mejorar tu productividad conectando con los productos Microsoft.

No existe una “mejor” IA en términos absolutos, sino la más útil para vos según tu modo de trabajo y tus hábitos digitales. Si podés, probá cada una: la mayoría ofrece versiones gratuitas para que experimentes y elijas la que más te sirva.

