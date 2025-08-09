Cinco inteligencias artificiales gratuitas para crear imágenes

La nueva ola creativa impulsada por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya no se limita a textos o asistentes virtuales como ChatGPT. En el universo visual, existen herramientas gratuitas que abren la posibilidad de crear imágenes de calidad profesional con apenas unas palabras.

Estas aplicaciones democratizan el diseño y permiten a cualquiera materializar sus ideas sin conocimientos técnicos avanzados.

Herramientas versátiles al alcance de todos

Entre las más populares se encuentra Craiyon, antes conocida como DALL·E Mini.

Bastan unas pocas indicaciones escritas para obtener imágenes originales en cuestión de segundos. Su sencillez la hace ideal para quienes buscan experimentar con conceptos visuales rápidamente.

Otra opción destacable es Stable Diffusion Online, que permite crear ilustraciones detalladas ajustando parámetros como el estilo artístico o el nivel de realismo. Aunque la versión gratuita tiene un número limitado de usos diarios, sigue siendo una alternativa sólida para quienes no quieren invertir dinero.

En la misma línea, Dream by Wombo ofrece una experiencia intuitiva: solo se ingresa una idea y la IA genera una imagen que puede descargarse sin costo. La variedad de estilos disponibles hace que sea posible desde crear paisajes oníricos hasta retratos surrealistas.

Ampliando posibilidades creativas desde el navegador

Pixray se destaca por su integración directa con la web y su capacidad de transformar simples textos en composiciones visuales complejas. Es una herramienta versátil que suele atraer a quienes buscan resultados experimentales o abstractos.

Finalmente, Deep Dream Generator apuesta por la reinterpretación de imágenes ya existentes, transformando fotos ordinarias en arte psicodélico a través de la IA. Su popularidad se mantiene entre quienes quieren dar un giro radical a sus imágenes personales o a recursos de archivo.

Responsabilidades éticas

El uso de inteligencias artificiales para generar imágenes abre posibilidades creativas sin precedentes, pero también plantea responsabilidades éticas.

Es fundamental emplear estas herramientas con conciencia del trabajo humano que muchas veces las alimenta.

Evitar reproducir estilos específicos sin consentimiento, atribuir correctamente las creaciones generadas y no reemplazar el trabajo profesional cuando se requiere autoría o sensibilidad artística real son prácticas esenciales para no perjudicar a artistas visuales.

La IA puede complementar el proceso creativo, pero no debe usarse para invisibilizar o devaluar el trabajo de quienes hacen del arte su oficio.