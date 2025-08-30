¿Vale la pena comprar un smartwatch hoy?

Qué ofrece hoy un smartwatch

Los modelos actuales de relojes inteligentes integran notificaciones, GPS, música, pagos sin contacto y respuestas rápidas. En salud, añadieron medición de frecuencia cardíaca continua, oxígeno en sangre, electrocardiograma de una derivación, detección de caídas y funciones de seguridad.

También permiten registrar entrenamientos con métricas de ritmo, distancia y potencia (según el modelo), y ofrecen seguimiento del sueño y del ciclo menstrual.

Salud: qué mide y cuán confiable es

Ritmo cardíaco: los sensores ópticos (PPG) son confiables en reposo y razonables en ejercicios de intensidad baja a media. Con intervalos muy altos, piel húmeda o movimientos bruscos, pueden fallar.

Oxígeno en sangre: útil como indicador de tendencia, no para diagnóstico. Algunos fabricantes lo presentan como “bienestar”.

ECG y fibrilación auricular: varios relojes cuentan con aprobaciones de autoridades regulatorias para detectar posibles episodios de fibrilación auricular mediante ECG de una derivación. No reemplazan un estudio clínico, pero pueden disparar una consulta oportuna.

Calorías y gasto energético: investigaciones académicas y revisiones sistemáticas señalan errores relevantes frente a métodos de referencia. Sirven más para comparar días entre sí que para números absolutos.

Sueño: los dispositivos clasifican fases con aciertos parciales; la detección de inicio y fin del sueño suele ser correcta, pero el “etiquetado” de etapas no es clínico. Revisiones en revistas médicas subrayan mejoras, aunque la validación sigue en curso.

Pagos, mapas y seguridad personal

El valor práctico crece si usás pagos sin contacto, navegación giro a giro o llamadas de emergencia.

Las funciones de detección de caídas y aviso a contactos pueden ser un diferencial para personas mayores, quienes hacen deportes al aire libre o trabajan solas.

Batería, diseño y durabilidad

Autonomía: los relojes “completos” suelen rendir entre uno y dos días con todas las funciones activas. Los modelos orientados al deporte o los híbridos alcanzan varios días o más, a costa de menos “smart”.

Pantalla: las OLED ofrecen gran contraste, pero consumen más con pantalla siempre encendida. El brillo automático y el modo ahorro son claves.

Resistencia: fijate la certificación de agua y polvo y el tipo de vidrio. En deportes de impacto, un bisel elevado o protectores ayudan.

Ecosistema, compatibilidad y obsolescencia

Los relojes funcionan mejor dentro del ecosistema del teléfono. Algunas funciones (ECG, pagos, asistentes) pueden estar limitadas por marca o país.

Las actualizaciones de software sostienen la seguridad y agregan métricas nuevas, pero la vida útil depende de cuánto soporte dé el fabricante. Aplicaciones de terceros amplían los usos, aunque con calidad dispar.

Privacidad: un tema de datos sensibles

Un smartwatch recolecta datos biométricos, ubicación y hábitos. Informes de organizaciones de derechos digitales recomiendan revisar:

Qué se sincroniza en la nube y por cuánto tiempo.

Si hay cifrado de extremo a extremo en copias de seguridad.

Opciones para borrar históricos y exportar datos.

Políticas de uso con fines publicitarios o de investigación.

Precio y segmentos: ¿qué pagás en cada rango?

Básico: notificaciones, conteo de pasos, HR básico y algunos pagos. Ideales si buscás lo esencial.

Medio: GPS más preciso, mejores sensores, micrófono/altavoz y apps útiles.

Gama alta: materiales premium, ECG, detecciones avanzadas, integración profunda con servicios y, a veces, conectividad celular. Pagás por pulido, soporte y ecosistema.

Alternativas que compiten

Bandas de actividad: cuestan menos, duran más en batería y cubren lo básico de salud y deporte.

Relojes deportivos dedicados: métricas avanzadas de entrenamiento, autonomía extensa y robustez; menos “smart”.

Volver al analógico: cero distracciones y máxima batería; sumarle un podómetro o un medidor independiente puede alcanzar para muchos.

Señales de que te conviene tener un smartwatch

Querés reducir el tiempo con el teléfono, contestar rápido y pagar desde la muñeca.

Usás métricas deportivas para entrenar con estructura y valorás GPS preciso.

Te interesa el monitoreo cardiaco, recibir alertas de ritmo irregular o tener detección de caídas.

Qué mirar antes de comprar