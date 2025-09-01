La vietnamita Bitel pasa a la chilena Entel como la tercera con más líneas móviles en Perú

Con una cuota de mercado del 23,19 % del total de líneas móviles activas en Perú, la empresa asiática no solo escaló en posiciones, sino que también fue la única empresa de telecomunicaciones dentro de los primeros puestos en aumentar líneas en la capital peruana.

En primer lugar figura la mexicana Claro, que reportó 12,99 millones de líneas móviles y un 29,71 % de cuota de mercado, seguida de la marca Movistar, ahora propiedad de la compañía Integratel, con 10,74 millones de líneas móviles y un 24,58 % del total.

La mencionada Bitel, ascendió un 4,36 % de junio de 2024 al mismo tramo de este año, con un 23,19 % (10,14 millones de líneas móviles); y Entel, cerró el trimestre con un 22,13 % de participación (9,67 millones).

El director general de Bitel en Perú, Pham Anh Duc, expresó en un comunicado oficial su satisfacción al verse reflejado el aporte de su empresa en la preferencia ciudadana. “Nos motiva saber que nuestro constante trabajo está aportando un cambio real en un sector tan exigente”, indicó.

Anh Duc consideró que su compañía ha marcado “un ritmo de expansión notable" que espera continuar, "enfocados en ofrecer mejores experiencias, fortaleciendo nuestra propuesta con innovación constante".

Además, según los datos recogidos en el portal de la información estadística del sector telecomunicaciones, Punku, en los últimos diez años, el número de líneas móviles con renta mensual (pospago y control), pasó de 10,9 millones, en 2015, a aproximadamente 20 millones, a junio de 2025, rozando el doble de sus cifras, algo que no experimentó el estancamiento de las líneas prepago.

Desde el organismo supervisor de telecomunicaciones, el presidente ejecutivo, Jesús Guillén, apuntó cómo las dinámicas competitivas, la demanda y el marco regulatorio del país han permitido, además de mantener a Perú como el cuarto país con los precios más bajos y el crecimiento de la empresa vietnamita.