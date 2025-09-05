Tecnología

4G vs. 5G: ¿cuáles son las diferencias clave que impactan tu conexión?

La transición de 4G a 5G transforma la conectividad móvil con velocidades teóricas de hasta 20 Gbps y latencias inferiores a 10 ms. Este avance redefine el uso de aplicaciones en tiempo real y la experiencia de los usuarios a nivel global.

Por Alba Acosta
05 de septiembre de 2025 - 06:00
Concepto de 5G.
Concepto de 5G.peshkov

¿Qué es 4G y qué es 5G? 4G

(LTE y LTE-Advanced) estandariza el salto a la banda ancha móvil con VoLTE y picos de hasta 1 Gbps en condiciones ideales.

5G, definido por la UIT como IMT‑202 y desarrollado por 3GPP, introduce una arquitectura pensada para alta capacidad, latencia ultrabaja y conexión masiva de dispositivos (mMTC).

Lea más: Ciberseguridad y 5G: ¿estamos listos para el salto tecnológico?

Velocidad: del “mejor esfuerzo” al gigabit sostenido

  • Estándares: la UIT fija para 5G picos teóricos de 20 Gbps de bajada y 10 Gbps de subida; 4G LTE‑A contempla hasta 1 Gbps/500 Mbps en laboratorio.
  • Experiencia típica: en 4G, muchas redes entregan 10–50 Mbps de bajada; en 5G sub‑6 GHz, 100–400 Mbps son habituales cuando hay buena señal. En mmWave, se superan los 1–2 Gbps a corta distancia.
  • Qué cambia para el usuario: si descargás apps o contenidos pesados, el tiempo se reduce sensiblemente; en streaming, 5G sostiene mejor 4K/8K en movilidad.

Latencia y confiabilidad: el diferencial para tiempo real

  • 4G suele moverse entre 30 y 50 ms de latencia. 5G apunta a <10 ms en despliegues maduros y a 1 ms en escenarios URLLC (comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia) definidos por 3GPP.
  • Impacto: cuando jugás online, realizás videollamadas o usás realidad aumentada, 5G recorta retrasos y variaciones (jitter), lo que se nota en la fluidez.

Espectro: bajas, medias y milimétricas

  • 4G opera sobre todo en bandas bajas y medias (por debajo de 3 GHz), con buen equilibrio entre cobertura y capacidad.
  • 5G añade tres “capas”: baja (gran cobertura y penetración), media o “C‑band” (capacidad + cobertura equilibradas) y milimétricas por encima de 24 GHz (mmWave), que ofrecen altísimo caudal pero alcance corto y mayor sensibilidad a obstáculos.
  • Resultado: en interiores y zonas alejadas, 5G en bandas bajas se comporta parecido a 4G; las mayores ganancias llegan con bandas medias y, en hotspots, con mmWave.

Tecnologías radio: MIMO masivo y beamforming

  • 5G incorpora Massive MIMO y conformación de haces (beamforming) para dirigir energía hacia el dispositivo, mejorando throughput y eficiencia espectral.
  • 4G usa MIMO, pero con menos antenas y menor capacidad de focalización.

Lea más: Zigbee vs Matter: ¿cuál es el mejor estándar para tu hogar inteligente?

Arquitectura de red: NSA, SA y slicing

  • 5G NSA (Non‑Standalone) se apoya en el núcleo 4G para acelerar el despliegue; mejora velocidad pero no habilita todas las funciones nuevas.
  • 5G SA (Standalone) introduce un núcleo 5G nativo, con menor latencia y soporte para “network slicing”: segmentos virtuales dedicados con niveles de servicio diferenciados para aplicaciones como IoT industrial o servicios críticos.
  • Referencias: 3GPP Releases 15–17 describen estas capacidades; la UIT las encuadra en IMT‑202.

Cobertura y despliegue: la brecha entre teoría y calle

  • 4G está más extendido y suele ofrecer señal más uniforme.
  • 5G puede ser muy rápido cerca de antenas con buena capacidad, pero su desempeño depende de la banda usada y la densidad de sitios. En mmWave, la línea de vista y la proximidad son clave.
  • Roaming y compatibilidad varían según bandas soportadas por el equipo y acuerdos de operadores.

Batería y equipos: lo que necesitás para aprovechar 5G

  • Un smartphone con módem 5G y bandas locales es imprescindible. Las primeras generaciones consumían más, pero la eficiencia mejoró con chipsets recientes.
  • En 4G, la gestión energética está más madura y el consumo es predecible. En 5G, la batería puede variar según la banda (mmWave suele exigir más) y la cobertura.

Casos de uso: de la experiencia móvil al entorno industrial

  • Consumo: descargas más rápidas, streaming 4K, gaming en la nube con menor lag.
  • Empresas: redes privadas 5G para fábricas, puertos o campus, con slicing y control de latencia.
  • Ciudades e IoT: conexión masiva de sensores y vehículos con mejor gestión de espectro y señalización.

Seguridad y privacidad

5G refuerza el cifrado de identidad del abonado y mejora la autenticación respecto de 4G, según 3GPP.

La mayor virtualización introduce también nuevos vectores que requieren buenas prácticas de segmentación y monitoreo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Qué podés esperar en la práctica

  • Si navegás y usás redes sociales, 4G bien dimensionado ya cumple. 5G se nota al descargar, hacer tethering, jugar en tiempo real o mover grandes volúmenes de datos.
  • Si trabajás con videollamadas múltiples o transferencias pesadas desde el móvil, 5G reduce esperas y cortes, especialmente en bandas medias.
  • En zonas con cobertura limitada, la mejora puede ser marginal hasta que haya más antenas o espectro disponible.
Enlace copiado