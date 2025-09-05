4G vs. 5G: ¿cuáles son las diferencias clave que impactan tu conexión?

La transición de 4G a 5G transforma la conectividad móvil con velocidades teóricas de hasta 20 Gbps y latencias inferiores a 10 ms. Este avance redefine el uso de aplicaciones en tiempo real y la experiencia de los usuarios a nivel global.